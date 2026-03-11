Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Tyler Madden von den Straubing Tigers - © Alex Butscher / City-Press
Straubing Tigers verlängern mit Nick Halloran und Tyler Madden

11. März 20262 Mins read27
Straubing. (PM Tigers) Nick Halloran und Tyler Madden haben ihre Verträge bei den Niederbayern verlängert und bleiben dem Club über die laufende Saison hinaus erhalten.

Nick Halloran gehört in dieser Spielzeit zu den auffälligsten Offensivspielern der Straubing Tigers. Der 28-jährige US-Amerikaner kam in bislang 50 DEL-Partien auf 21 Tore und 36 Assists und führt damit die interne Scorerliste an. Mit seiner Schnelligkeit, seinem Spielverständnis und seinem Zug zum Tor ist der Flügelstürmer ein wichtiger Bestandteil der Straubinger Offensive.

Halloran sagt über seine Entscheidung: „Ich musste nicht lange überlegen, wie es bei mir weitergeht. Sportlich hat es auf Anhieb gepasst, ich mag unser System und wir haben Erfolg. Man hat mir viel Vertrauen entgegengebracht und Craig hat mir sehr geholfen, mein Spiel weiterzuentwickeln. Die PENNY DEL ist wirklich eine tolle Liga, du musst in jedem Spiel bereit sein. Trotzdem haben wir auch in den Playoffs in den nächsten Wochen eine realistische Chance. Wir werden sehen, was passiert. Unabhängig davon fühlen meine Frau und ich uns wirklich wohl in der Stadt. Man spürt überall die Unterstützung für den Club.“

Auch Tyler Madden hat sich in kurzer Zeit zu einem entscheidenden Faktor im Angriffsspiel entwickelt. Der Center absolvierte bislang 37 Spiele für die Tigers und verbuchte dabei 19 Tore und 18 Vorlagen. Madden, der 2018 in der dritten Runde von den Vancouver Canucks gedraftet wurde, überzeugt vor allem durch seine Kreativität, seine Dynamik und seinen Abschluss.

Nick Halloran von den Straubing Tigers- © Marco Leipold / City-Press

Madden erklärt: „Die Entscheidung, hier zu bleiben, fiel mir nicht schwer. Meine Frau und ich mögen das Leben in der Stadt sehr. Wir haben davor vier Jahre in LA gelebt, es war natürlich schon ein gewisser Kulturschock. Ich bin davor in meinem Leben auch nicht so viel gereist. Aber wir haben uns schnell wohlgefühlt und alle – die Mitspieler und Mitarbeiter – haben uns sehr geholfen. In der Mannschaft haben wir ebenfalls ein sehr angenehmes Klima. Und natürlich ist jedes Heimspiel mit unseren Fans unglaublich. Wir haben nicht das größte Stadion, aber eine unheimlich tolle Atmosphäre. Man spürt, was der Club den Fans bedeutet.“

Sportlicher Leiter Jason Dunham sagt zur Vertragsverlängerung: „Nick und Tyler haben beide gezeigt, welche Qualität sie unserem Team geben können. Sie bringen Tempo, Spielintelligenz und Offensivpower mit. Gleichzeitig passen sie auch menschlich sehr gut in unsere Kabine. Wir freuen uns sehr, dass beide weiterhin Teil der Straubing Tigers bleiben.“

Mit der Verlängerung von Halloran und Madden sichern sich die Straubing Tigers zwei wichtige Bausteine für die Offensive.

