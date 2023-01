Straubing Tigers verlÃ¤ngern mit Joshua Samanski und Mario Zimmermann

Straubing. (PM Tigers) Der niederbayerische PENNY DEL-Club kann heute vermelden, dass die beiden U23-Spieler auch in der kommenden Saison im Trikot der Straubing Tigers...

Straubing. (PM Tigers) Der niederbayerische PENNY DEL-Club kann heute vermelden, dass die beiden U23-Spieler auch in der kommenden Saison im Trikot der Straubing Tigers auflaufen werden.

Joshua Samanski und Mario Zimmermann gehen damit in ihre dritte Saison am Pulverturm.

„Mit Josh und Mario haben wir zwei junge Talente in unserem Kader, die sich nicht nur hervorragend weiterentwickelt haben, sondern auch zwei Muster-Beispiele für die U23-Regel der PENNY DEL sind. Diese Regel ist die wichtigste Maßnahme für die Förderung junger Eishockeyspieler, die essenziell für die Sicherung des gesamten Deutschen Eishockeysports ist. Ich möchte an der Stelle betonen, dass sich Investitionen in deutsche Nachwuchsspieler lohnen und sich auf lange Sicht positiv auszahlen“, erklärt Jason Dunham.

Der Sportliche Leiter der Straubing Tigers ergänzt: „Josh und Mario arbeiten stets hart und diszipliniert an sich und geben ihr Bestes auf dem Eis. Es freut mich, dass die beiden ihr Können nun auch vermehrt bei Maßnahmen des Deutschen Eishockey Bundes zeigen können und sie weiter die Farben unseres Clubs tragen.“

