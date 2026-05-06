Straubing Tigers verabschieden sich von zwei weiteren Teammitgliedern

Straubing. (PM Tigers) Nach einer gemeinsamen Saison trennen sich die Wege der Straubing Tigers und Assistant Coach Marc-André Gragnani.

Auch Verteidiger Ryan Merkley, der im November zur Mannschaft gestoßen war, wird künftig nicht mehr für die Niederbayern auflaufen.

Marc-André Gragnani war zur Saison 2025/26 an den Pulverturm gewechselt und absolvierte bei den Straubing Tigers seine erste Station als Trainer. Der ehemalige Verteidiger brachte dabei seine langjährige Erfahrung aus seiner aktiven Laufbahn in die tägliche Arbeit mit der Mannschaft ein. Gragnani war 2005 von den Buffalo Sabres in der dritten Runde an Position 87 gedraftet worden und hatte seine Spielerkarriere vor seinem Wechsel nach Straubing beendet.

Ryan Merkley kam während der laufenden Saison am 17. November 2025 zu den Straubing Tigers. Für den 25-jährigen Kanadier war Straubing die erste Station in der PENNY DEL. In der Hauptrunde absolvierte der Verteidiger 26 Partien für die Tigers und sammelte dabei zehn Scorerpunkte. In den Playoffs kamen weitere sechs Einsätze sowie sechs Punkte hinzu. Der Rechtsschütze wurde 2018 in der ersten Runde an Position 21 von den San Jose Sharks gedraftet und brachte als mobiler, offensiv ausgerichteter Verteidiger zusätzliche Qualität ins Straubinger Spiel mit der Scheibe.

„Wir bedanken uns bei Marc-André und Ryan für ihren Einsatz in der vergangenen Saison. Marc-André hat sich in seiner ersten Trainerstation mit großem Engagement eingebracht und seine Erfahrung aus seiner aktiven Karriere in unsere tägliche Arbeit einfließen lassen. Ryan ist während der Saison zu uns gestoßen und konnte besonders in den Playoffs wichtige Impulse setzen. Wir wünschen beiden für ihren weiteren Weg sportlich wie privat alles Gute.“

Die Straubing Tigers bedanken sich bei Marc-André Gragnani und Ryan Merkley für die gemeinsame Zeit am Pulverturm und wünschen beiden für die Zukunft viel Erfolg.