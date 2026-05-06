Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland DEL Straubing Tigers Straubing Tigers verabschieden sich von zwei weiteren Teammitgliedern
Straubing TigersTransfer-News

Straubing Tigers verabschieden sich von zwei weiteren Teammitgliedern

6. Mai 20261 Mins read285
Share
Ryan Merkley von den Straubing Tigers - © Alex Butcher / City-Press
Share

Straubing. (PM Tigers) Nach einer gemeinsamen Saison trennen sich die Wege der Straubing Tigers und Assistant Coach Marc-André Gragnani.

Auch Verteidiger Ryan Merkley, der im November zur Mannschaft gestoßen war, wird künftig nicht mehr für die Niederbayern auflaufen.

Marc-André Gragnani war zur Saison 2025/26 an den Pulverturm gewechselt und absolvierte bei den Straubing Tigers seine erste Station als Trainer. Der ehemalige Verteidiger brachte dabei seine langjährige Erfahrung aus seiner aktiven Laufbahn in die tägliche Arbeit mit der Mannschaft ein. Gragnani war 2005 von den Buffalo Sabres in der dritten Runde an Position 87 gedraftet worden und hatte seine Spielerkarriere vor seinem Wechsel nach Straubing beendet.

Ryan Merkley kam während der laufenden Saison am 17. November 2025 zu den Straubing Tigers. Für den 25-jährigen Kanadier war Straubing die erste Station in der PENNY DEL. In der Hauptrunde absolvierte der Verteidiger 26 Partien für die Tigers und sammelte dabei zehn Scorerpunkte. In den Playoffs kamen weitere sechs Einsätze sowie sechs Punkte hinzu. Der Rechtsschütze wurde 2018 in der ersten Runde an Position 21 von den San Jose Sharks gedraftet und brachte als mobiler, offensiv ausgerichteter Verteidiger zusätzliche Qualität ins Straubinger Spiel mit der Scheibe.

„Wir bedanken uns bei Marc-André und Ryan für ihren Einsatz in der vergangenen Saison. Marc-André hat sich in seiner ersten Trainerstation mit großem Engagement eingebracht und seine Erfahrung aus seiner aktiven Karriere in unsere tägliche Arbeit einfließen lassen. Ryan ist während der Saison zu uns gestoßen und konnte besonders in den Playoffs wichtige Impulse setzen. Wir wünschen beiden für ihren weiteren Weg sportlich wie privat alles Gute.“

Die Straubing Tigers bedanken sich bei Marc-André Gragnani und Ryan Merkley für die gemeinsame Zeit am Pulverturm und wünschen beiden für die Zukunft viel Erfolg.

Auch interessant:
Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Folgt uns
95
Können die Eisbären Berlin den Abgang von Meistertrainer Serge Aubin adäquat ersetzen?

Share
Previous post Heigl-Zwillinge spielen wieder zusammen!

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
GHZD
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
Spielsucht? Hier bekommen Sie Hilfe Wenn Sie Probleme mit Spielsucht haben oder sich um Angehörige oder Freunde sorgen, finden Sie Hilfe bei der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Unter der kostenlosen Hilfe-Hotline 0800 1 37 27 00 erhalten Sie alle Informationen zu Hilfsangeboten rund um das Thema Spielsucht!
Werbehinweis Diese Website enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir möglicherweise eine Provision erhalten, wenn Sie sich bei einem der verlinkten Portale anmelden. Es entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten. Es gelten die AGB der jeweiligen Wettanbieter.
Related Articles
Iserlohn RoostersTransfer-News

Wechsel ins Sauerland: Iserlohn Roosters verpflichten Maximilian Strauß

Iserlohn. (PM Roosters) Die Iserlohn Roosters verpflichten zur kommenden Saison den deutschen...

By6. Mai 2026
Eisbären RegensburgTransfer-News

Defensivspezialist bleibt den Eisbären Regensburg treu

Regensburg. (PM Eisbären) Mit Patrick Demetz verlängert ein wichtiger Eckpfeiler des Defensivverbundes...

By6. Mai 2026
Hannover ScorpionsTransfer-News

Rico Rossi bleibt Headcoach und wird Sportlicher Leiter der Hannover Scorpions!

Mellendorf. (PM Scorpions) Rico Rossi kam während der vergangenen Saison zu den...

By6. Mai 2026
! +Adler MannheimTransfer-News

Adler verabschieden sieben Spieler

Mannheim. (PM Adler) Die Abschlussgespräche sind geführt, weitere Personalentscheidungen getroffen. Demnach werden...

By6. Mai 2026
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten