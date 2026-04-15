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Straubing Tigers verabschieden mehrere Spieler nach der Saison 2025/26

15. April 20261 Mins read251
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Tim Fleischer und Wade Allison von den Straubing Tigers - © Alex Butscher / City-Press
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Straubing. (PM Tigers) Die Straubing Tigers geben mehrere personelle Veränderungen im Kader bekannt.

Nach der Saison 2025/26 werden Josh Melnick, Zac Leslie, Elis Hede, Tim Fleischer, Wade Allison und Justin Scott den Club verlassen. Auch Tobias Schwarz gehört künftig nicht mehr zum Kader der Niederbayern.

Josh Melnick verstärkte die Straubing Tigers seit Januar 2025 und absolvierte insgesamt 68 Spiele für die Niederbayern, in denen er 24 Scorerpunkte verbuchte.

Verteidiger Zac Leslie stand in der Saison 2025/26 für Straubing auf dem Eis und kam in 31 Einsätzen auf 20 Scorerpunkte.

Elis Hede lief seit der Saison 2024/25 für die Tigers auf und gehörte in dieser Zeit zu den prägenden Offensivspielern. In 111 Spielen über PENNY DEL, Champions Hockey League und Spengler Cup erzielte der Angreifer 33 Tore und bereitete weitere 33 Treffer vor.

Auch Tim Fleischer trug in den vergangenen beiden Spielzeiten maßgeblich zum Team bei und kam in 123 Einsätzen auf 57 Scorerpunkte.

Wade Allison verstärkte die Tigers in der Saison 2025/26 und sammelte in 27 Spielen 16 Punkte. Justin Scott lief seit der Saison 2023/24 für die Straubing Tigers auf und absolvierte in dieser Zeit 191 Spiele, in denen er über 100 Scorerpunkte erzielte. Der Angreifer war über mehrere Spielzeiten hinweg ein verlässlicher Bestandteil der Offensive und prägte das Spiel der Tigers nachhaltig.

Tobias Schwarz stand für die Straubing Tigers in mehreren Partien, unter anderem in der Vorbereitung, auf dem Eis und sammelte darüber hinaus Spielpraxis beim EV Landshut sowie bei KooKoo U20.

„Es ist nie einfach, Spieler zu verabschieden, die ein Teil unserer Mannschaft waren. Jeder von ihnen hat auf seine Weise zum Teamerfolg beigetragen und unsere Organisation in den vergangenen Jahren mitgeprägt. Dafür möchten wir uns ausdrücklich bedanken“, sagt Sportlicher Leiter Jason Dunham. „Wir wünschen allen Spielern für ihre weitere Karriere und ihren persönlichen Weg nur das Beste.“

Die Straubing Tigers bedanken sich bei allen Spielern für ihren Einsatz im Tigers-Trikot und wünschen ihnen für die Zukunft alles Gute.

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