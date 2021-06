Straubing Tigers und EV Landshut fÃ¼hren Kooperation fort

Straubing / Landshut. (PM Tigers) Die seit dem vergangenen Sommer bestehende Partnerschaft zwischen den Straubing Tigers und dem EV Landshut wird auch in der...

Darauf verständigten sich Jason Dunham, Sportlicher Leiter der Straubing Tigers, der Landshuter Geschäftsführer Ralf Hantschke sowie der sportliche Leiter des EVL, Axel Kammerer. Ziele der Zusammenarbeit der beiden niederbayerischen Clubs sind die optimale Nachwuchsförderung im ostbayerischen Raum sowie die Unterstützung junger Spieler auf ihrem weiteren Karriereweg.

Trotz der corona-bedingt schwierigen Rahmenbedingungen kamen die Straubinger Spieler Marco Baßler (11 Spiele), Tim Brunnhuber (5 Spiele), Max Gläßl (9 Spiele) sowie Adrian Klein (3 Spiele) in der abgelaufenen Spielzeit per Förderlizenz auch in Landshut zum Einsatz, erzielten insgesamt 7 Treffer und konnten zusammengerechnet 12 Assists verbuchen. Mit der nun geschlossenen Vereinbarung soll auf das bereits gelegte Fundament aufgebaut, sollen die Ressourcen beider Standorte weiter gebündelt und die daraus entstehenden Synergieeffekte zur bestmöglichen Förderung junger talentierter Spieler beider Clubs genutzt werden.

„Zwar sind wir im vergangenen Jahr bereits einige Schritte in die richtige Richtung gegangen, allerdings konnten wir die Zusammenarbeit unserer Organisationen corona-bedingt noch nicht in dem Maße mit Leben füllen, wie ursprünglich angedacht. Axel und ich haben heuer unseren Austausch nochmals intensiviert und beispielsweise unsere Kaderplanungen in enger gemeinsamer Absprache durchgeführt. Wir als Straubing Tigers wollen den eingeschlagenen Weg weitergehen, weil wir der Überzeugung sind, dass diese Partnerschaft eine bislang einzigartige Perspektive für den Eishockeynachwuchs im gesamten ostbayerischen Raum bietet“, so Jason Dunham, Sportlicher Leiter der Straubing Tigers.

Axel Kammerer, sportlicher Leiter des EV Landshut, ergänzt: „Für uns stand es nie zur Diskussion, diese Kooperation nicht fortzusetzen. Wir sehen in dieser Partnerschaft nicht nur aufgrund der Regionalität wirklich viel Potenzial. Für viele Spieler der Straubing Tigers bieten wir ein gewachsenes Umfeld, einen erfahrenen Trainer und eine starke Mannschaft, in der sie Spielpraxis sammeln und sich entwickeln können, um auch in der DEL anzugreifen. Außerdem bietet die Kooperation auch unseren jungen Spielern, einen wichtigen Anreiz und eine Plattform, um sich für höhere Aufgaben zu empfehlen.“