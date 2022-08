Straubing Tigers und die Stadt Straubing laden zum CHL-Auftakt ein!

Straubing. (PM Tigers) Im Rahmen eines Fan-Fests möchten die Straubing Tigers ihre erstmalige Teilnahme an der Champions Hockey League feiern und laden in Kooperation...

Straubing. (PM Tigers) Im Rahmen eines Fan-Fests möchten die Straubing Tigers ihre erstmalige Teilnahme an der Champions Hockey League feiern und laden in Kooperation mit der Stadt Straubing alle heimischen Interessierten sowie internationale Gästefans zur Fanzone am Ludwigsplatz in Straubing ein.

Am Samstag, den 10.09.2022 um 17:30 Uhr, eröffnen Oberbürgermeister Markus Pannermayr sowie Geschäftsführerin Gaby Sennebogen das Fan-Fest offiziell. Im Anschluss findet eine Warm-Up-Party mit DJ statt. Ab 19:30 Uhr wird dann mit der Partyband Candy Tunes ausgelassen gefeiert. Nach der CHL Partie am Sonntag, den 11.09.2022, gegen Färjestad Karlstad lässt das Trio Voigas dann das Heimspielwochenende ab 17:30 Uhr am Ludwigsplatz ausklingen.

Mit Bier und alkoholfreien Getränken von der Karmeliten Brauerei sowie Essensständen wird für das leibliche Wohl gesorgt.

Die Straubing Tigers und die Stadt Straubing bedanken sich zudem bei allen Partnern und Sponsoren, die dieses Fan-Fest mit ihrer Unterstützung möglich machen.