Straubing Tigers treffen in Budweis auf Banes Motor ÄŒeskÃ© BudÄ›jovice

Straubing. (PM Tigers) Die Straubing Tigers werden ihre Vorbereitung auf die PENNY DEL-Saison 2025/26 mit einem Auswärtsspiel gegen Banes Motor České Budějovice abschließen.

Die Partie findet am Freitag, den 5. September 2025, um 17:00 Uhr in Budweis statt. Mit dem Spiel gegen České Budějovice endet der Vorbereitungsplan der Straubing Tigers, der unter anderem den Gäubodenvolksfest-Cup, den Vinschgau Cup in Latsch sowie ein Turnier in Dresden umfasst.

Die Straubing Tigers freuen sich auf den abschließenden Test in Budweis und auf den bevorstehenden Start in die neue PENNY DEL-Saison.

