Straubing Tigers
Straubing Tigers

Straubing Tigers stellen Playoff-Trikot 2026 vor

6. März 20261 Mins read26
© Straubing Tigers
Straubing. (PM Tigers) Zur entscheidenden Phase der Saison gehen die Straubing Tigers mit einem eigenen Playoff-Trikot an den Start.

Das Design ist bewusst minimalistisch gehalten und setzt auf die traditionellen Clubfarben Blau und Weiß. Eine dynamische Linie am unteren Saum zieht sich über die Front des Trikots und bildet mit zwei nach oben verlaufenden Zacken einen dezenten Rahmen um das Tigers-Logo auf der Brust. Dieses Gestaltungselement findet sich auch auf der Rückseite wieder, wo die Linien die Spielernummer optisch einfassen und dem Trikot eine klare, markante Struktur verleihen.

Ein besonderes Dankeschön gilt Florian Winterl, der auch in diesem Jahr für das Design des Playoff- Trikots verantwortlich zeichnet.

Die Playoff-Trikots sind ab sofort online im offiziellen Fanshop der Straubing Tigers unter www.straubing-tigers-shop.de bestellbar.

Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

