Straubing Tigers stehen weiterhin fÃ¼r KontinuitÃ¤t auf dem Trainerposten

Straubing. (PM Tigers) Am heutigen Dienstag können die Straubing Tigers die Vertragsverlängerung von Cheftrainer Tom Pokel bekanntgeben.

Der 55-Jährige leitet das niederbayerische Erstliga-Team bereits seit der Saison 2017/18 mit Erfolg.

So erreichte die Mannschaft unter seiner Leitung beispielsweise einen Punkterekord am Ende der Saison 2019/20 mit 98 Zählern und damit den 3. Platz der Hauptrunde. Auch in der Spielzeit 2021/22 gelang es den Straubing Tigers, sich mit 96 Punkten und dem vierten Platz direkt fürs Playoffs-Viertelfinale mit Heimrecht zu qualifizieren. Darüber hinaus konnte sich das Team unter seinem Engagement bereits zweimal für die Champions Hockey League zu qualifizieren. Bei der erstmaligen Teilnahme in der vergangenen Saison erreichte man sogar den Gruppensieg und damit den Einzug ins Achtelfinale.



Zur Weiterverpflichtung des Cheftrainers erklärt Jason Dunham: „Die Zusammenarbeit zwischen uns und dem Trainerteam läuft stets hervorragend. Unter Toms Leitung hat sich unser Team stetig weiterentwickelt. Tom Pokel ist ein wichtiger Bestandteil unseres Clubs geworden und ich bin stolz, dass wir unseren erfolgreichen Weg mit ihm fortsetzen.“

Tom Pokel sagt selbst zur Vertragsverlängerung: „Ich fühle mich in Straubing sehr wohl und bin daher sehr dankbar, dass die Organisation mir das Vertrauen weiterhin entgegenbringt. Die Zusammenarbeit innerhalb unseres Trainerstabs und mit Jason Dunham ist bemerkenswert. Wir haben uns gemeinsam Ziele gesetzt und wir werden auch in der kommenden Saison hart daran arbeiten, diese zu erreichen.“

