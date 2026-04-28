Straubing Tigers setzen weiter auf Craig Woodcroft für die Saison 2026/27

Straubing. (PM Tigers) Die Straubing Tigers und Cheftrainer Craig Woodcroft setzen ihre Zusammenarbeit fort.

Der 56- Jährige wird auch in der Saison 2026/27 an der Bande der Niederbayern stehen.

Woodcroft hatte das Team am 5. Februar 2025 während der laufenden Saison übernommen und seither maßgeblich geprägt. Unter seiner Leitung entwickelten sich die Straubing Tigers kontinuierlich weiter und spielten eine historische Hauptrunde 2025/26. Mit 101 Punkten stellte die Mannschaft einen neuen Vereinsrekord auf. Zudem gelangen 16 Auswärtssiege sowie 92 Auswärtstore – ebenfalls Bestmarken in der Clubgeschichte.

Sportlicher Leiter Jason Dunham erklärt: „Craig hat in der vergangenen Zeit sehr gute Arbeit geleistet und unserer Mannschaft eine klare Struktur sowie eine erkennbare Spielidee gegeben. Die Entwicklung, die das Team seit seinem Einstieg genommen hat, stimmt uns absolut positiv. Wir sind überzeugt, dass wir gemeinsam den eingeschlagenen Weg weitergehen können.“

Auch Woodcroft selbst blickt der weiteren Zusammenarbeit mit Zuversicht entgegen: „Ich bin dankbar für die Gelegenheit, nach Straubing zurückzukehren. Es ist eine wunderbare Stadt in Bayern, die ihr Eishockeyteam mit voller Leidenschaft unterstützt. Der Weg zu einem Championship- Team ist lang, doch ich bin angesichts der Schritte, die das Team und die Organisation in diesem Jahr unternommen haben, optimistisch. Ich freue mich auf die vor uns liegende Arbeit und die nächsten Schritte, während wir weiterhin lernen, wachsen und uns weiterentwickeln wollen. Dabei wollen wir auf dem Fundament aufbauen, das wir in diesem Jahr gelegt haben.“

Mit der Entscheidung für die weitere Zusammenarbeit mit Craig Woodcroft stellen die Straubing Tigers frühzeitig die Weichen auf der Cheftrainerposition und richten den Blick auf die kommende Saison 2026/27.