Straubing Tigers präsentieren neuen Import für die Defensive

17. November 20251 Mins read249
Ryan Merkley - © NHL Media
Straubing. (PM Tigers) Die Straubing Tigers haben den kanadischen Verteidiger Ryan Merkley verpflichtet.

Der 25-Jährige kommt mit einem ausgeprägten Offensivprofil und hoher Spielintelligenz nach Niederbayern.

Merkley wurde am 14. August 2000 in Oakville (Ontario) geboren und spielte seine Juniorenzeit in der OHL, wo er mehrfach ausgezeichnet wurde – unter anderem als Rookie of the Year sowie in diversen All-Star-Teams. Beim NHL Draft 2018 wurde er in der ersten Runde an Position 21 von den San Jose Sharks ausgewählt.

Nach Jahren in der AHL und NHL (San Jose Sharks) führte Merkley sein Weg zuletzt in die KHL, wo er für Kunlun Red Star und Avangard Omsk insgesamt 112 Spiele absolvierte. In der vergangenen Saison kam er in der KHL auf 48 Einsätze und steuerte dabei 20 Scorerpunkte bei.

Sportlicher Leiter Jason Dunham sagt über die Neuverpflichtung: „Ryan ist ein kreativer, dynamischer Verteidiger mit außergewöhnlicher Puckkontrolle. Er bringt genau den Spielstil mit, den wir gesucht haben und wird unserer Defensive zusätzliche Qualität verleihen.“

Merkley wird bei den Straubing Tigers die Rückennummer 58 tragen.

Seine Karriere in Zahlen

Kann Frankfurts neuer Headcoach Tom Pokel die Löwen zurück in die Erfolgsspur bringen?

Berlin "nicht brutal prickelnd", aber erfolgreich! Straubing baut Spitze aus: "Schwer uns zu schlagen", Ingolstadt ballert munter weiter - Salzburg wartet

