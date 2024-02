Straubing Tigers prÃ¤sentieren ihr Playoff-Trikot 2024

Straubing. (PM Tigers) Den Einzug ins Viertelfinale kann sich der niederbayerische PENNY DEL-Club seit dem gestrigen Sieg gegen die Löwen Frankfurt nicht mehr nehmen...

Deshalb präsentieren die Straubing Tigers bereits heute das Gewand für die Playoffs 2024.

Auch diesmal hat sich Florian Winterl von www.farbschliff.com dafür an den Zeichentisch gesetzt und erneut zwei gelungene Jerseys entworfen. Wir möchten uns an dieser Stelle herzlich für das hervorragende Design bedanken.

Das Heimtrikot ist in blau und schwarz gehalten – also in den Farben der diesjährigen Hauptrunden- Heim- und Alternativtrikots. Für die Playoffs-Auswärtsspiele tragen die Straubing Tigers ein weißes Jersey, das ebenso charakteristische Designelemente der Hauptrundentrikots beinhaltet. Den Blickfang beider Jerseys bildet das neue Playoffs-Logo, das ebenso von Florian Winterl kreiert wurde. Dabei findet sich der Tigerkopf im Meisterschaftspokal wieder, was den Kampfgeist und Siegeswillen der Mannschaft unterstreichen soll.

Zudem ist für alle Fans ein Playoffs-Schal im Fanshop erhältlich. Dieser sowie die Playoff-Trikots können ab sofort online oder ab morgen 15 Uhr im Fanshop am Pulverturm geordert werden.