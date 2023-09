Straubing Tigers prÃ¤sentieren das Alternative-Jersey

Artikel anhören Straubing. (PM Tigers) Pünktlich zum Saisonbeginn präsentiert der niederbayerische PENNY DEL-Club das dritte Jersey der Spielzeit. In diesem Jahr ist das Trikot...

Artikel anhören

Straubing. (PM Tigers) Pünktlich zum Saisonbeginn präsentiert der niederbayerische PENNY DEL-Club das dritte Jersey der Spielzeit.

In diesem Jahr ist das Trikot in den Farben Schwarz, Silber, Gold und Weiß gehalten. Während sich die Sponsorenlogos durch den Farbkontrast in weiß auf dem Jersey hervorheben, erstrahlen Bildmarke, Spielernummer sowie das Stadtwappen und das BAUER-Logo in gold. Geradlinige und wellenförmige Linien richten das Augenmerk auf den Tigerkopf – dabei ist auch ein leichter farblicher Verlauf erkennbar.

Die Straubing Tigers bedanken sich bei Florian Winterl von farbschliff.com für die hervorragende Gestaltung des Trikotdesigns!

Die Jerseys sind wie gewohnt als Authentics (DEL-Patch „30 Jahre DEL“, Spielername und -nummer sind aufgenäht) sowie als Fantrikot erhältlich und können ab sofort rund um die Uhr im Onlineshop der Straubing Tigers unter www.straubing-tigers-shop.de bestellt werden. Auch im Fanshop im Eisstadion am Pulverturm sind die Trikots ab sofort zu den jeweiligen Öffnungszeiten bestellbar.

Änderungen bei den bisherigen Trikots:

Mit dem Gewinn des neuen Sponsors IDEEMATEC, der künftig auf dem unteren Teil der Ärmel zu sehen ist, wurde eine weitere Änderung vorgenommen: Die ursprünglich weiß gefärbte Bildmarke wurde aufgrund der besseren Sichtbarkeit nun in dunkelblau abgewandelt. Für alle Fans, die das Auswärtstrikot mit dem weißen Logo bereits erworben haben, besteht die Möglichkeit, das Jersey im Fanshop kostenfrei umzutauschen.

