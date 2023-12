Straubing Tigers nehmen Valentin Lehner unter Vertrag

Artikel anhören Straubing. (PM Tigers) Der niederbayerische PENNY DEL-Club kann heute personelle Neuigkeiten vermelden: Ab sofort ist das Straubinger Eigengewächs Valentin Lehner als vierter...

Straubing. (PM Tigers) Der niederbayerische PENNY DEL-Club kann heute personelle Neuigkeiten vermelden: Ab sofort ist das Straubinger Eigengewächs Valentin Lehner als vierter Torhüter im Kader der Gäubodenstädter gelistet.

Der 17-Jährige war in den Nachwuchsmannschaften des EHC Straubing aktiv und wechselte in der vergangenen Spielzeit zum Deggendorfer SC, bei dem er sowohl in der U20-Mannschaft als auch im Oberliga-Kader zum Einsatz kommen kann.

Zur Lizenzierung des jungen Torhüters sagt Jason Dunham: „Wir freuen uns sehr, dass Philipp Dietl in den vorläufigen Kader für die U20-WM berufen wurde. Daher verpflichten wir Valentin Lehner für den U20-WM-Zeitraum. Valentin hat in den vergangenen Jahren schon oft bei uns mittrainiert. Er ist ein talentierter, junger Torhüter, der sehr ehrgeizig an seiner Karriere arbeitet.“ Der Sportliche Leiter ergänzt: „Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei Jiri Ehrenberger vom Deggendorfer SC bedanken, dass er sich dazu bereit erklärt hat, Valentin an uns auszuleihen.“

