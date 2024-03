Straubing Tigers nehmen am Spengler Cup 2024 teil

Straubing. (PM Tigers) Bereits heute dürfen sich alle Fans des niederbayerischen PENNY DEL-Clubs auf ein Highlight in der kommenden Spielzeit freuen: Das Organisationskomittee des...

Straubing. (PM Tigers) Bereits heute dürfen sich alle Fans des niederbayerischen PENNY DEL-Clubs auf ein Highlight in der kommenden Spielzeit freuen: Das Organisationskomittee des Spengler Cup, der bereits 1923 zum ersten Mal ausgetragen wurde, hat die Straubing Tigers für den von 26.12. bis 31.12.2024 stattfindenden prestigeträchtigen Wettbewerbs eingeladen.

Das internationale und äußerst renommierte Eishockey-Turnier findet wie gewöhnlich in Davos statt.

Gaby Sennebogen, Geschäftsführerin der Straubing Tigers, freut sich: „Die Einladung zum Spengler Cup ehrt unsere Organisation samt Spieler, Trainer, aller Mitarbeiter und Verantwortlichen sehr. Das zeigt, dass die Entwicklung unseres Clubs in den vergangenen Jahren auch auf internationaler Ebene wahrgenommen und geschätzt wird. Darauf sind wir stolz. Es freut mich unwahrscheinlich, dass wir unseren Spielern, Fans, Partnern und Gesellschaftern so ein unvergessliches Erlebnis bieten können.“ Marc Gianola, OK-Präsident Spengler Cup und CEO HC Davos, erklärt: „Ich freue mich sehr, dass mit den Straubing Tigers endlich wieder einmal ein DEL-Spitzenteam am Spengler Cup teilnimmt. Nicht nur, weil das deutsche Eishockey sehr attraktiv und international top ist, sondern auch, weil wir den vielen deutschen Gästen in Davos damit einen lang gehegten Wunsch erfüllen können. “

„Wir freuen uns sehr, dass mit den Straubing Tigers sechs Jahre nach den Nürnberg Ice Tigers wieder eine Mannschaft aus der PENNY DEL am Spengler Cup teilnehmen wird. Uns verbindet eine lange Freundschaft mit den Verantwortlichen des HC Davos, die dieses tolle Turnier immer wieder hervorragend organisieren. Für die Straubing Tigers ist die Einladung zu dem traditionsreichsten internationalen Turnier für Eishockey-Clubmannschaften eine Auszeichnung für ihre beeindruckende Entwicklung und ihren Stellenwert innerhalb des deutschen Eishockeys“, so Gernot Tripcke, Geschäftsführer der PENNY DEL.

Somit sind neben den Straubing Tigers, Fribourg-Gottéron, dem Team Canada sowie Titelverteidiger HC Davos bereits vier der sechs Teilnehmer des 96. Spengler Cup Davos bestätigt. Der Online- Ticketverkauf startet am 18. Juni 2024 um 10.00 Uhr unter spenglercup.ch.

Alle weiteren Informationen sind auf https://www.spenglercup.ch/ einsehbar.