Straubing Tigers kÃ¶nnen auf zwei weitere langjÃ¤hrige Spieler auch in Zukunft zÃ¤hlen

Straubing. (PM Tigers) Der niederbayerische PENNY DEL-Club kann heute zwei weitere Personalien für die Spielzeit 2024/25 bekanntgeben.

So bleiben Stephan Daschner und Tim Brunnhuber dem Kader der Gäubodenstädter erhalten. Der Verteidiger geht demnach in seine siebte, der Stürmer in seine sechste Saison bei den Straubing Tigers. Stephan Daschner sammelte in der abgelaufenen Spielzeit 13 Scorerpunkte, Tim Brunnhuber konnte 18 mal punkten.

Zur Verlängerung erklärt Jason Dunham, Sportlicher Leiter der Straubing Tigers: „Ich bin stolz, dass wir mit Stephan und Tim auf zwei langjährige Tigers-Spieler zählen können. Die Jungs kennen unsere Organisation, unsere Werte sowie unser Spielsystem bestens und waren schon bei unserer letzten CHL-Teilnahme an Bord. Beide sind auf und neben dem Eis ein wichtiger Teil der Tigers-Gemeinschaft.“