Straubing Tigers â€“ Iserlohn Roosters wird nicht nachgeholt

Neuss. (PM DEL) Das ursprünglich auf den 5.4.21 terminierte Hauptrundenspiel Straubing Tigers – Iserlohn Roosters kann im Rahmen der Hauptrunde leider nicht mehr nachgeholt werden.

Somit wird das Spiel gemäß Spielordnung § 10a (13 b)) nicht gewertet.

Die Platzierung in der Hauptrunde erfolgt somit gemäß § 10a (2) in beiden Gruppen zunächst nach dem Punkteschnitt (Quotient aus Punkte gemäß Abs. (1) und Anzahl der gewerteten Spiele), als dann nach der Tordifferenz. Die Tordifferenz wird in der Subtraktionsmethode festgestellt.

Ergibt die Wertung nach der Tordifferenz keine Reihenfolge, erfolgt die Platzierung gemäß § 10a (3) nach dem Schnitt der erzielten Tore (Quotient aus erzielten Toren und Anzahl der gewerteten Spiele).

Es gibt Stand heute, 11 Uhr, bei keiner Mannschaft Gründe, die einem Antreten zum spätestens zweiten Viertelfinalspiel in den Playoffs entgegenstehen (vergl. § 10a (5)).

Somit wird es keinen Nachrücker im Viertelfinale geben. Für das Viertelfinale sind die vier Bestplatzierten Clubs jeder Gruppe der Hauptrunde qualifiziert.