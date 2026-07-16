Straubing Tigers haben den Haukeland-Nachfolger verpflichtet

Straubing. (PM Tigers) Jakub Škarek wechselt aus der Organisation der San Jose Sharks nach Niederbayern.

Der 26-jährige Tscheche ist 1,91 Meter groß, wiegt 93 Kilogramm und fängt mit der linken Hand.

Škarek wurde am 10. November 1999 im tschechischen Jihlava geboren und durchlief die Nachwuchsabteilung des HC Dukla Jihlava. Bereits im Alter von 16 Jahren sammelte er dort erste Erfahrungen im Profibereich. Es folgten Einsätze für Dukla Jihlava und Sparta Prag in der höchsten tschechischen Spielklasse, ehe er zur Saison 2018/19 zu den Pelicans in die finnische Liiga wechselte.

Beim NHL Entry Draft 2018 sicherten sich die New York Islanders den Torhüter in der dritten Runde an insgesamt 72. Position. Ab 2019 spielte Škarek in Nordamerika und stand sechs Spielzeiten innerhalb der Islanders-Organisation unter Vertrag. Den Großteil dieser Zeit verbrachte er bei den Bridgeport Islanders in der American Hockey League. Im Januar 2022 wurde er als AHL Goaltender of the Month ausgezeichnet. Am 2. Februar 2025 feierte Škarek gegen die Florida Panthers sein NHL-Debüt für die New York Islanders und parierte dabei 27 Schüsse. Bei seinem zweiten NHL-Einsatz gegen die New York Rangers stoppte er als eingewechselter Torhüter alle sieben Schüsse auf sein Tor.

Zur Saison 2025/26 wechselte Škarek in die Organisation der San Jose Sharks. Für die San Jose Barracuda absolvierte er 20 AHL-Partien, verbuchte zwölf Siege und einen Shutout. Insgesamt bringt der Tscheche die Erfahrung aus mehr als 180 Spielen in der AHL mit. Auch international blickt Škarek auf umfangreiche Erfahrung zurück. Er vertrat Tschechien bei drei U20-Weltmeisterschaften und gewann 2016 mit der tschechischen U18-Auswahl die Goldmedaille beim damaligen Ivan Hlinka Memorial, dem heutigen Hlinka Gretzky Cup.

Jason Dunham, Sportlicher Leiter der Straubing Tigers, erklärt: „Jakub ist ein großer, athletischer Torhüter mit ausgeprägter Wettkampfmentalität. Trotz seiner erst 26 Jahre bringt er bereits viel Erfahrung aus der AHL mit und hat auch in der NHL gezeigt, dass er auf höchstem Niveau bestehen kann. Er passt sehr gut in das Profil, das wir für diese Position gesucht haben, und wird unserem Torhüterteam zusätzliche Qualität und Stabilität geben.“

Jakub Škarek sagt zu seinem Wechsel: „Ich freue mich sehr darauf, nach Straubing zu kommen. Als Jason bei meinem Agenten und mir angefragt und das Interesse des Clubs signalisiert hat, war ich sofort begeistert. Die Entscheidung fiel sehr schnell, denn Straubing ist ein großartiger Club mit viel Tradition. Ich kann es kaum erwarten, die Trainer und meine neuen Teamkollegen kennenzulernen und vor den Tigers-Fans zu spielen. Hoffentlich können wir gemeinsam viele Spiele gewinnen und den Fans viel Freude bereiten. Ich freue mich riesig auf den Saisonstart.“

Seine Karriere in Zahlen

Source: Jakub Skarek @ Elite Prospects

1 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht