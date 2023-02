Straubing Tigers gewinnen vierte Auflage des CHL Marketing Awards

Straubing. (PM Tigers) Die Straubing Tigers wurden beim Finale der Champions Hockey League 2022/23 in Luleå, Schweden, mit dem CHL Marketing Award ausgezeichnet. Die...

Straubing. (PM Tigers) Die Straubing Tigers wurden beim Finale der Champions Hockey League 2022/23 in Luleå, Schweden, mit dem CHL Marketing Award ausgezeichnet.

Die prestigeträchtige Auszeichnung ehrt den kreativsten und aktivsten Club, der für die CHL wirbt. Eine sechsköpfige Jury (CHL Office, Infront Sports & Media AG, eSports, Two Circles, LGT Bank und Professor Jon Andrea Schocher und seine Studenten) bewertete die CHL-Marketingkampagnen der Vereine sowie die durchgeführten Aktivitäten und Promotionen.

Die Straubing Tigers, die in dieser Saison zum ersten Mal in der CHL spielten, belegten den ersten Platz und erhielten einen Scheck in Höhe von 10.000 Euro, der ihnen in der zweiten Pause des CHL-Finales 2023 von Champions-Hockey-League-Chef Martin Baumann überreicht wurde.

„Wir freuen uns sehr über den Award. Es ist eine große Ehre für uns, dass uns die Champions Hockey League diese Auszeichnung als erstem deutschen Club übergeben hat und wir möchten uns an dieser Stelle bei allen Mitwirkenden sowie bei der Organisation der Champions Hockey League für die großartige Zusammenarbeit bedanken“, so Pirmin Ostermeier, Prokurist der Straubing Tigers.

Fehérvár AV19 wurde Vizemeister und erhält 6.000 Euro, während der Drittplatzierte GKS Katowice 4.000 Euro erhält.

