Straubing Tigers gehen mit diesem Captain-Team in die Saison 2026/27

Straubing. (Tigers) Die Straubing Tigers haben ihr Captain-Team für die Saison 2026/27 festgelegt.
Marcel Brandt wird die Mannschaft als Captain anführen. Unterstützt wird er von Alex Green und Stefan Loibl, die als Assistant Captains Verantwortung übernehmen.
Mit Marcel Brandt trägt damit ein langjähriger Tiger das „C“ auf der Brust. Der 34-Jährige geht in seine zwölfte Saison im Trikot der Straubing Tigers und zählt seit Jahren zu den prägenden Persönlichkeiten innerhalb der Mannschaft.
Mit Alex Green und Stefan Loibl stehen ihm zwei Spieler zur Seite, die innerhalb der Mannschaft bereits eine verantwortungsvolle Rolle innehaben. Loibl bringt als gebürtiger Straubinger zudem eine besondere Verbindung zum Standort mit.
Erstmals läuft das Captain-Team bereits am heutigen Freitagabend gemeinsam in dieser Konstellation auf. Zum Abschluss der Saisonvorbereitung treffen die Straubing Tigers auswärts auf den Mountfield HK.
|Auch interessant:
Kader & Gerüchte DEL 2026/2027
Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027
Kader & Gerüchte Oberliga Nord 2026/2027