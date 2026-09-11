Straubing Tigers gehen mit diesem Captain-Team in die Saison 2026/27

Straubing. (Tigers) Die Straubing Tigers haben ihr Captain-Team für die Saison 2026/27 festgelegt.

Marcel Brandt wird die Mannschaft als Captain anführen. Unterstützt wird er von Alex Green und Stefan Loibl, die als Assistant Captains Verantwortung übernehmen.

Mit Marcel Brandt trägt damit ein langjähriger Tiger das „C“ auf der Brust. Der 34-Jährige geht in seine zwölfte Saison im Trikot der Straubing Tigers und zählt seit Jahren zu den prägenden Persönlichkeiten innerhalb der Mannschaft.

Mit Alex Green und Stefan Loibl stehen ihm zwei Spieler zur Seite, die innerhalb der Mannschaft bereits eine verantwortungsvolle Rolle innehaben. Loibl bringt als gebürtiger Straubinger zudem eine besondere Verbindung zum Standort mit.

Erstmals läuft das Captain-Team bereits am heutigen Freitagabend gemeinsam in dieser Konstellation auf. Zum Abschluss der Saisonvorbereitung treffen die Straubing Tigers auswärts auf den Mountfield HK.

565 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht