Straubing Tigers

Straubing Tigers ehren Tom Pokel vor Heimspiel am Freitag

20. Januar 20261 Mins read146
Trainer Tom Pokel von den Löwen Frankfurt - © Marco Leipold / City-Press
Straubing. (PM Tigers) Am kommenden Freitag, 23. Januar 2026, kehrt Tom Pokel an den Pulverturm zurück.

Vor dem Heimspiel der Straubing Tigers gegen die Löwen Frankfurt wird der langjährige Tigers-Headcoach für seine Verdienste um den Club geehrt.

Pokel war von 2018 bis 2025 als Headcoach der Straubing Tigers tätig und prägte in dieser Zeit nachhaltig die sportliche Entwicklung sowie die Identität der Mannschaft. Mit großem Engagement, Kontinuität und klarer Handschrift führte er das Team durch mehrere Spielzeiten in der PENNY DEL und hinterließ sowohl sportlich als auch menschlich bleibende Spuren.

Im Rahmen der Ehrung vor Spielbeginn möchten sich die Straubing Tigers bei Tom Pokel für sieben Jahre an der Bande bedanken und seine Arbeit würdigen. Der Club freut sich, ihn am Freitag wieder am Pulverturm begrüßen zu dürfen.

