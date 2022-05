Straubing Tigers binden zwei hoffnungsvolle StÃ¼rmer

Straubing. (PM Tigers) Joshua Samanski und Parker Tuomie bleiben in Niederbayern. Beide Angreifer werden auch in der kommenden Spielzeit für die Straubing Tigers auflaufen....

Straubing. (PM Tigers) Joshua Samanski und Parker Tuomie bleiben in Niederbayern.

Beide Angreifer werden auch in der kommenden Spielzeit für die Straubing Tigers auflaufen.

In der vergangenen Spielzeit feierte Joshua Samanski sein Debüt in der PENNY DEL und bestritt 46 Partien für die Straubing Tigers. Er erzielte sieben Tore und eine Vorlage. Parker Tuomie wechselte im November im Tausch für Marco Baßler von den Eisbären Berlin in die Gäubodenstadt. In 38 Duellen erzielte der 26-Jährige fünf Tore und acht Assists.

„Wir freuen uns sehr, dass wir die beiden Stürmer auch in der kommenden Saison in unserem Team haben. Josh hat in der vergangenen Spielzeit eine tolle Entwicklung hingelegt und sich bei uns festgespielt. Auch Parker können wir flexibel einsetzen, er hat sich schnell an unser Spielsystem gewöhnt und ist ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft geworden“, sagt Jason Dunham, Sportlicher Leiter der Straubing Tigers.