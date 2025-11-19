Straubing Tigers bestätigen Teilnahme am Hockeytown Cup im Februar 2026

Straubing. (PM Tigers) Die Straubing Tigers werden im kommenden Februar am erstmals ausgetragenen Hockeytown Cup im tschechischen Pardubice teilnehmen.

Neben dem Gastgeber Dynamo Pardubice komplettieren der SC Bern und die Kölner Haie das hochkarätige Teilnehmerfeld des internationalen Turniers.

Der Hockeytown Cup wird vom 13. bis 15. Februar 2026 in der Enteria Arena Pardubice ausgetragen. Am Freitag stehen beide Halbfinalpartien auf dem Programm, am Sonntag folgt das Spiel um Platz drei sowie das Finale. Für alle teilnehmenden Fanlager ist zusätzlich eine große Fanzone vor der Arena geplant.

Für die Fans der Straubing Tigers sind die Sektoren 102 und 202 in der Arena reserviert. Der Ticketverkauf für diese Bereiche startet am 2. Dezember 2025 um 10:00 Uhr über einen separaten Link, der rechtzeitig kommuniziert wird. In der ersten Verkaufsphase werden ausschließlich Turnierpakete für alle vier Spiele angeboten.

Weitere Informationen zum Turnier folgen in den kommenden Tagen.

