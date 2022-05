Straubing: Spieltermine fÃ¼r die Saisonvorbereitung

Straubing. (PM Tigers) Die Straubing Tigers können heute ihren Vorbereitungsplan für die kommende Saison bekanntgeben. Los geht es am Sonntag, den 14.08.2022, um 14:00...

Los geht es am Sonntag, den 14.08.2022, um 14:00 Uhr auswärts gegen den EV Landshut, bevor die Straubing Tigers vom 19.08.-21.08.2022 am Pulverturm wie gewohnt den Gäubodenvolksfest-Cup ausrichten. Daran werden der ERC Ingolstadt, die Nürnberg Ice Tigers und auch der HC Lugano aus der Schweiz teilnehmen. Am Freitag, den 26.08.2022, treffen die Niederbayern vor heimischer Kulisse auf die Steinbach Black Wings Linz, bevor am 01.09.2022 die Champions Hockey League beginnt.

„Ich freue mich, dass wir in der kommenden Vorbereitungsphase auf viele tolle Mannschaften treffen. Das sind spannende Partien, die uns sicher gut auf die reguläre Saison und die Champions Hockey League vorbereiten werden“, so Jason Dunham, Sportlicher Leiter der Straubing Tigers.

Der Gäubodenvolksfest-Cup im Eisstadion am Pulverturm:

– Freitag, 19.08.2022 (14:30): ERC Ingolstadt vs. Nürnberg Ice Tigers

– Freitag, 19.08.2022 (18:00): Straubing Tigers vs. HC Lugano

– Sonntag, 21.08.2022 (14:30): HC Lugano vs. ERC Ingolstadt/Nürnberg Ice Tigers

– Sonntag, 21.08.2022 (18:00): Straubing Tigers vs. ERC Ingolstadt/Nürnberg Ice Tigers

Weitere Vorbereitungsspiele:

– Sonntag, 14.08.2022 (14:00): EV Landshut vs. Straubing Tigers

– Freitag, 26.08.2022 (19:30): Straubing Tigers vs. Steinbach Black Wings Linz