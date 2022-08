Straubing: Neue Saison, neu gestaltete Spielerhelme â€“ Edition 3 ist da

Straubing. (PM Tigers) Auch für die Saison 2022/2023 wurde das Team der Straubing Tigers wieder mit neu designten Helmen ausgestattet. Im nun dritten Jahr...

Straubing. (PM Tigers) Auch für die Saison 2022/2023 wurde das Team der Straubing Tigers wieder mit neu designten Helmen ausgestattet.

Im nun dritten Jahr präsentiert sich die KOCH Gruppe aus Straubing als Hauptsponsor auf den Spielerhelmen. Die Gestaltung von Edition 3 kam von der ebenso ortsansässigen Kreativagentur teamElgato. Der auf Helme spezialisierte Fachbetrieb TiTo concept Berlin hat getreu des geplanten Designs alle Oberflächen einzeln und von Hand beschichtet. Auf die Qualität der Firma um den ehemaligen Airbrush-Künstler Thorsten Herzog setzen u. a. auch zwei Mannschaften der NHL: die LA Kings und die Vegas Golden Knights.

Kommen wir zum Design. Die Helmfarbe bleibt gegenüber der letzten Saison unverändert in einem matten Dunkelblau. Die Vorderseite ziert ab sofort die weiße Wortmarke der Straubing Tigers. Links und rechts findet sich das weiße Logo der KOCH Gruppe sowie – neu – die Bildmarke der KOCH Gruppe in Hellblau. Der Schriftzug, der die Edition verrät, ist weiterhin rechts unten platziert. Auf der Hinterseite erstrahlen jeweils in weiß die Spielernummer und das Logo der KOCH Gruppe sowie ein Kombi-Label aus der Bildmarke der Tigers und dem Icon des EHC Straubing.

Der geschäftsführende Gesellschafter der KOCH Gruppe, Axel M. Koch: „Wir freuen uns, dass das neue Helmdesign auch bei Edition 3 so gelungen ist und durch die Anlehnung an die vorige Gestaltung der Wiedererkennungswert und Charakter der Helme bewahrt wurde. Dem Tigers-Team wünschen wir einen siegreichen Start in die neue Saison und drücken besonders für die Spiele in der CHL die Daumen.“

In der KOCH Gruppe analysieren, optimieren, planen und realisieren Strategen, Berater und Generalplaner intelligente Werke, Fabriken und Logistikzentren. Der Mehrwert liegt in der Verzahnung der Expertisen. Durch das synergetische Zusammenspiel von Strategie, Organisation, Funktion, Logistik und Architektur werden Marktvorteile für Unternehmen aus Industrie und Mittelstand geschaffen – mit klarem Fokus auf Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Menschlichkeit.