Straubing: Mat Robson fÃ¤llt mit HÃ¼ftverletzung kurzzeitig aus

Straubing. (PM Tigers) Torhüter Mat Robson steht den Straubing Tigers für die nächsten sieben bis zehn Tage nicht zur Verfügung. Der Goalie hatte sich...

Straubing. (PM Tigers) Torhüter Mat Robson steht den Straubing Tigers für die nächsten sieben bis zehn Tage nicht zur Verfügung.

Der Goalie hatte sich Ende der vergangenen Woche im Training eine leichte Verletzung an der Hüfte zugezogen. Eine Untersuchung bei Teamarzt Dr. Markus Vogt hatte in der Folge ergeben, dass auf einen Einsatz des 24-Jährigen in den nächsten Spielen sicherheitshalber verzichtet werden sollte.

Dazu Jason Dunham, Sportlicher Leiter der Straubing Tigers: „Mat musste eine Trainingseinheit Ende letzter Woche verletzungsbedingt vorzeitig abbrechen. Mit Sebastian Vogl und Marco Eisenhut haben wir aber zwei weitere Goalies im Kader, auf die wir voll und ganz vertrauen können.“

Mat Robson selbst sagt: „Im Moment fühle ich mich ganz gut und bin ja auch schon wieder auf dem Eis. Nur wenn ich in den ‚Butterfly‘ gehe, spüre ich noch, dass etwas nicht ganz wie gewohnt ist.“