Straubing: Informationen zum Stadionbesuch in den Playoffs

Straubing. (PM Tigers) Am Samstag, den 16.03. (Spielbeginn 16:00 Uhr), startet die Viertelfinal-Serie gegen die Schwenninger Wild Wings. Bei den Heimspielen sind daher folgende...

Straubing. (PM Tigers) Am Samstag, den 16.03. (Spielbeginn 16:00 Uhr), startet die Viertelfinal-Serie gegen die Schwenninger Wild Wings.

Bei den Heimspielen sind daher folgende Änderungen zu beachten:

– Das Stadion öffnet zwei Stunden vor Spielbeginn. Die Business Lounge ist wie gewohnt ab 90 Minuten vorher geöffnet.

– Der Getränkestand vor dem Stadion versorgt ab 3 Stunden vor Eröffnungsbully alle wartenden Fans mit kühlen Kaltgetränken und Bier.

– Um den Einlass ins Stadion nicht zu verzögern, wird darum gebeten, die entsprechenden Nachweise für ermäßigte Eintrittskarten sowie für Kinder- und Jugendtickets bereit zu halten.

– Wir möchten nochmals daran erinnern, dass nur kleinere Taschen (max. DINA4), KEINE Rucksäcke sowie weder Speisen noch Getränke mit ins Stadion genommen werden dürfen.

– Da die ersten beiden Heimspiele ausverkauft sind, öffnet die Abendkasse nicht für den Ticketverkauf – sondern lediglich für Rückfragen oder die Abholung der Akkreditierungen.

– Der Fanshop am Pulverturm öffnet diesen Samstag nicht wie üblich ab 10 Uhr, sondern zur Stadionöffnung ab 14 Uhr.

– Im Stehplatzbereich (außer Gästeblock) herrscht lt. Sicherheitskonzept und in Absprache mit den verschiedenen für die Sicherheit im Stadion verantwortlichen Vertretern ein Verbot von gegnerischen Fanutensilien wie Trikots, Schals, etc.

– Alle regulären Dauerkarten (ohne den Zusatz „Super-“) sowie die Weihnachtsdauerkarten verlieren für die Playoff-Heimspiele ihre Gültigkeit.

– Zu beachten ist ebenfalls, dass auch Kleinkinder von 0-5 Jahren in den Playoffs ein Ticket benötigen.

Wie gewohnt, ist die Stadionordnung zu beachten, die auf der Website der Tigers einsehbar ist.