Straubing: Headcoach Pokel geht in sein sechstes Jahr – Torwart-Talent verpflichtet, drei namhafte AbgÃ¤nge stehen fest

Cheftrainer Tom Pokel hat seinen Vertrag in der Gäubodenstadt verlängert und wird auch in der kommenden Spielzeit das niederbayerische PENNY DEL-Team leiten.

Der US-Amerikaner geht damit in seine sechste Saison mit den Straubing Tigers. Der 54-Jährige hat die vergangenen Spielzeiten und den Erfolg der Niederbayern maßgeblich geprägt: So erreichte die Mannschaft unter seiner Leitung beispielsweise einen Punkterekord am Ende der Saison 2019/20 mit 98 Zählern und damit den 3. Platz der Hauptrunde. Auch in diesem Jahr gelang es den Straubing Tigers, sich mit 96 Punkten und Platz 4 direkt fürs Playoffs-Viertelfinale mit Heimrecht zu qualifizieren.

„Ich freue mich, dass Jason Dunham und die Straubing Tigers weiter auf mich setzen. Die Stadt, das Stadion, das Team und der Rückhalt der Fans sind einzigartig, deswegen fühle ich mich hier sehr wohl. Ich bin froh, dass wir den gemeinsamen Weg zum Erfolg fortsetzen“, so Tom Pokel selbst zu seiner Vertragsverlängerung.

Jason Dunham, Sportlicher Leiter der Straubing Tigers, erklärt: „Wir sind begeistert von Toms Arbeit der letzten Jahre. Er hat es geschafft, die Straubing Tigers als eines der Top-6-Teams zu etablieren, darauf sind wir sehr stolz. Tom kennt unseren Club und unser Konzept mittlerweile sehr gut, deshalb ist er in der Lage, das Team auch in der kommenden Saison zu stabilisieren und weiterzuentwickeln. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit ihm.“

Straubing Tigers verpflichten Goalie Florian Bugl

Die Straubing Tigers vermelden ihren ersten Neuzugang für die Saison 2022/23: Torhüter Florian Bugl ist bereits in Straubing angekommen und wird ab der kommenden Spielzeit für die Niederbayern auf dem Eis stehen. Der 19-Jährige stand von 2016-2020 in unterschiedlichen Nachwuchsmannschaften der Red Bull Hockey Akademie unter Vertrag. In der Spielzeit 2020/21 sowie in der gerade abgelaufenen Saison stand der 1,82 Meter große Linksfänger für die Red Bull Hockey Juniors im Tor und absolvierte jeweils über 20 Partien für sein Team. Bei den Red Bull Hockey Juniors konnte er mit einer Fangquote von 91,6 Prozent überzeugen. Zudem stand der gebürtige Landshuter in der Spielzeit 2021/22 beim EC Red Bull Salzburg unter Vertrag. Auch in den Junioren-Nationalmannschaften kam Florian Bugl seit 2017 zum Einsatz und galt als einer der Shootingstars bei der abgebrochenen U20-Weltmeisterschaft Anfang des Jahres.

Jason Dunham, Sportlicher Leiter der Straubing Tigers, zur Neuverpflichtung des 19-jährigen Torhüters: „Florian ist sehr talentierter Torhüter, der seine Qualitäten in seinem jungen Alter in der Red Bull Hockey Akademie und auch im Nationalteam unter Beweis gestellt hat. Ich freue mich, dass er in der kommenden Saison unser Team bereichern wird. Florian hat in den letzten Wochen schon öfter bei uns mittrainiert, er hat sich schon jetzt gut in der Mannschaft integriert. Gerade deshalb bin ich froh, dass wir ihn nun fest an uns binden konnten.“

„Ich freue mich sehr, dass ich nach den Jahren in Österreich wieder nach Niederbayern zurückkomme und hier die Möglichkeit bekomme, in der PENNY DEL Eishockey zu spielen. Das ist eine neue Herausforderung für mich, die ich gerne annehme und die meiner Weiterentwicklung sicher gut tun wird“, erklärt der gebürtige Landshuter selbst.

Florian Bugl wird in der kommenden Saison mit der Rückennummer 01 auflaufen.

Straubing Tigers verabschieden sich von Sebastian Vogl, Benedikt Schopper und T.J. Mulock

Die Straubing Tigers haben im Rahmen der Abschlussfeier ihre ersten Abgänge vermeldet und den Goalie, Verteidiger und Stürmer verabschiedet.

„An erster Stelle möchte ich bei allen drei Spielern für ihren großartigen Einsatz in dieser und den vergangenen Spielzeiten bedanken. Birdy, Schoppi und T.J. haben ihre Erfahrungen auf und neben dem Eis stets an die jüngeren Spieler weitergegeben – davon hat das gesamte Team enorm profitiert“, erklärt Jason Dunham, Sportlicher Leiter der Straubing Tigers, zu den Personalien und ergänzt: „Die Jungs und ihre Familien waren lange eine wichtige Säule der Tigers-Familie und haben einen großen Teil zu unserem Erfolg der letzten Jahre beigetragen. Mein Dank gilt daher auch ihren Familien und Freunden, die die Jungs in den letzten Jahren hervorragend unterstützt haben.“