Straubing: Erste Vorbereitungsspiele für die kommende Saison bekannt

Straubing. (PM Tigers) Die Straubing Tigers können heute ihre ersten Termine für die Vorbereitungspartien der Saison 2023/24 veröffentlichen. Los geht es am Sonntag, den...

Straubing. (PM Tigers) Die Straubing Tigers können heute ihre ersten Termine für die Vorbereitungspartien der Saison 2023/24 veröffentlichen.

Los geht es am Sonntag, den 13.08.2023, auswärts gegen den EV Landshut, bevor die Straubing Tigers vom 18.08.-20.08.2023 am Pulverturm wie gewohnt den Gäubodenvolksfest-Cup ausrichten. Die teilnehmenden Mannschaften und Bullyzeiten werden in Kürze bekanntgegeben.

Vom 25.-27.08.2023 gastiert der niederbayerische Erstliga-Club in Bozen und nimmt an der dritten Edition des Südtirol Summer Classic Turnier teil. Hier treffen die Straubing Tigers am Freitag, den 25.08., auf den HCB Südtirol Alperia. Am Samstag, den 26.08., duellieren sich Slovan Bratislava und Fribourg-Gottèron. Am darauffolgenden Sonntag wird es dann ein Finale sowie ein Spiel um den dritten Platz geben.

Am Freitag, den 01.09., sind die Gäubodenstädter zu Gast in Wien für ein weiteres Auswärts-Vorbereitungsspiel gegen die Spusu Vienna Capitals.

Informationen zum Gäubodenvolksfest-Cup sowie zu weiteren Vorbereitungsspielen und dem Ticketverkauf folgen in Kürze.

6256 Ex NHL-Profi und Silbermedaillengewinner Christian Ehrhoff wagt nach fünf Jahren im Eishockey-Ruhestand mit dann 41 Jahren im September ein Comeback bei seinem Herzensverein Krefeld Pinguine in der DEL2. Kann dieses Comeback wirklich gelingen? Ja, ich traue ihm das zu 100% zu. In der Kabine und als Identifikationsfigur wird er sehr helfen, sportlich auf dem Eis eher weniger. Nein, die Pause war zu lang. Das Comeback wird vorzeitig enden. Kann ich so gar nicht einschätzen.