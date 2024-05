Straubing: Der nÃ¤chste Teamplayer verlÃ¤ngert

Straubing. (PM Tigers) Alle Fans des niederbayerischen PENNY DEL-Clubs dürfen sich heute über eine Personalie für die kommende Spielzeit freuen. JC Lipon wird weiterhin...

Straubing. (PM Tigers) Alle Fans des niederbayerischen PENNY DEL-Clubs dürfen sich heute über eine Personalie für die kommende Spielzeit freuen.

JC Lipon wird weiterhin für die Straubing Tigers stürmen. Der Angreifer geht damit in seine dritte Saison in Straubing. In der abgelaufenen Spielzeit erzielte der 30-Jährige in 45 Duellen dreizehn Tore und zehn Vorlagen. In den Playoffs 2024 verbuchte JC Lipon sechs Tore und drei Assists in elf Partien.

Der Kanadier erklärt: „Straubing ist für mich mein zweites Zuhause geworden. Die Stadt ist großartig und wir fühlen uns hier sehr wohl. Außerdem haben wir nicht nur klasse Jungs in der Kabine, sondern auch großartige Fans, die uns immer unterstützen. Es macht mir großen Spaß, für die Straubing Tigers aufzulaufen und ich kann es schon jetzt kaum erwarten, bis es in der neuen Saison wieder losgeht.“

„Mit JC binden wir einen wahren Teamplayer, der jeden Tag mit voller Einsatzbereitschaft und Kampfgeist ans Stadion kommt. Er zählt zu unseren absoluten Leadern und bereichert unsere Organisation auf und neben dem Eis. Ich bin wirklich sehr stolz, dass JC weiterhin im Tigers-Trikot auflaufen wird und er mit seiner Frau Nans in der Tigers-Familie bleibt“, so Jason Dunham, Sportlicher Leiter der Straubing Tigers.