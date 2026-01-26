Strahlmeiers historisches Torwart-Tor: „Ich habe mir nicht wirklich was dabei gedacht – einfach geschossen!“

Bonn. (PM MagentaSport) Das hat es noch nie gegeben in der Geschichte der DEL: das erste direkt erzielte Torwart-Tor!

Gelungen ist es Dustin Strahlmeier mit seinem 4:2 gestern Abend im Spiel der Wolfsburger gegen Schlusslicht Dresden. „Strahlie“ hatte den Puck sehr kunstvoll ins leere Eislöwen-Tor gelupft – der historische Treffer wurde in Wolfsburg gefeiert. Weniger von den Dresdnern, die mit 16 Punkten Abstand auf den Vorletzten Frankfurt bei 9 verbleibenden Spielen noch irgendwie den Klassenerhalt erzwingen wollen.

Am Dienstag geht´s zum Vierten Ingolstadt (live ab 19 Uhr bei MagentaSport).

Strahlmeiers einfache Erklärung zum historischen Torwarttreffer bei MagentaSport: „Ich habe mir nicht wirklich was dabei gedacht – einfach geschossen.“





