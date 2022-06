„Stolz auf die Jungs und ihre Entwicklungâ€œ – Straubing Tigers setzen weiter auf Klein und Valenti

Straubing. (PM Tigers) Die beiden U23-Spieler Adrian Klein und Yannik Valenti werden auch in der kommenden Saison im Kader der Gäubodenstädter stehen. Adrian Klein...

Straubing. (PM Tigers) Die beiden U23-Spieler Adrian Klein und Yannik Valenti werden auch in der kommenden Saison im Kader der Gäubodenstädter stehen.

Adrian Klein geht damit in seine dritte und Yannik Valenti in seine zweite Spielzeit beim niederbayerischen PENNY DEL-Club. In der vergangenen Saison kamen der Verteidiger Klein und Stürmer Valenti in insgesamt 34 Partien zum Einsatz.

„Ich freue mich, dass die Jungs auch in der kommenden Saison ein Teil unserer Mannschaft sind und wir Adrian und Yannik weiterhin auf ihrem Weg unterstützen können. Die beiden trainieren sehr diszipliniert und lernen viel von unseren erfahrenen Spielern. Ich bin stolz auf die Jungs und ihre Entwicklung“, erklärt Jason Dunham, Sportlicher Leiter der Straubing Tigers.