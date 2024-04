StÃ¶ffler weiter ein Hai!

Innsbruck. (PM HCI) Der HC TIWAG Innsbruck hat mit einem weiteren Tiroler verlängert. Elias Stöffler soll in Innsbruck seine nächsten Karriereschritte machen. Elias Stöffler...

Innsbruck. (PM HCI) Der HC TIWAG Innsbruck hat mit einem weiteren Tiroler verlängert.

Elias Stöffler soll in Innsbruck seine nächsten Karriereschritte machen.

Elias Stöffler war bereits letzte Saison Bestandteil der Haie-Kampfmannschaft. Der 19-jährige Verteidiger konnte bei ersten Einsätzen auch wettkampfmäßig Profiluft schnuppern. Mit einem neuen Vertrag ausgestattet will Elias Stöffler bei den Haien seine nächsten Karriereschritte machen.

Elias Stöffler: „Ich freue mich sehr, dass ich weiterhin in Innsbruck Eishockey spielen darf. Letztes Jahr konnte ich mich schon an das Tempo im Profibereich gewöhnen.

Für die nächste Saison hoffe ich, dass ich die entsprechenden Erfahrungen umsetzen und den nächsten Schritt in meiner Entwicklung gehen kann.“

HC TIWAG Innsbruck Sportmanager Max Steinacher: „Wir freuen uns, dass wir mit Elias einen weiteren Tiroler Eigenbauspieler längerfristig an den Verein binden konnten.

Er ist ein talentierter junger Spieler, der auch die körperlichen Voraussetzungen mitbringt.

Elias wird heuer, nach Beendigung seines Zivildienstes, ein fixer Bestandteil unserer Kampfmannschaft sein.Wir freuen uns auf eine erfolgreiche gemeinsame Zukunft mit Ihm.“