Stimmungsvoller Abend in Herne – Trappers gewinnen Auftaktspiel

Herne. (PM HEV) In einer stimmungsvollen Hannibal-Arena vor rund 1.500 Zuschauern unterlagen die Miners zum Saisonauftakt der Oberliga Nord den Tilburg Trappers mit 0:5.

Die Gäste zeigten von Beginn an schnelles Eishockey und ließen den Miners kaum Raum zur Entfaltung.

Die Trappers legten dabei direkt druckvoll los: Bereits in der 3. Spielminute war es Marco Cavalleri, der nach einem Schuss von der blauen Linie seinen Schläger geschickt einsetzte, die Scheibe abfälschte und Dieter Geidl im Herner Tor keine Chance ließ, 1:0 für die Gäste. Herne hatte in der Folge Schwierigkeiten, sich dem hohen Tempo der Trappers anzupassen. In der 13. Minute nutzten die Gäste dann den nächsten Herner Fehler eiskalt aus: Ein Herner Verteidiger verlor hinter dem eigenen Tor die Scheibe an einen Tilburger, der quer vors Tor passte. Delaney Hessels zog frei im Slot ab, netzte oben links im Winkel ein und erhöhte auf 2:0.

Im zweiten Drittel erspielten sich die Miners einige Chancen, darunter auch eine Großchance von Gianluca Balla in der 26. Minute, doch der an diesem Abend stark aufgelegte Tilburger Torhüter Cedrick Andree vereitelte alle Versuche und war ein sicherer Rückhalt für sein Team. In der 28. Minute war es dann erneut Marco Cavalleri, der nach einem gewonnenen Bully an der Herner Verteidigung vorbeizog, allein auf Geidl zulief und durch dessen Beine zum 3:0 einschob.

Auch im letzten Drittel wirkten die Trappers weiter spritzig, während Herne erneut Probleme hatte, mit dem Tempo mitzuhalten. Auch die Schussstatistik spiegelte dies deutlich wider: Herne kam im Schlussdrittel nur zu fünf Torschüssen, Tilburg hingegen schoss ganze zwanzig Mal aufs Tor. In der 48. Minute erhöhte Jakob Stridsberg, der neue Kontingentverteidiger der Trappers, der ebenfalls ein sehr gutes Spiel zeigte, folgerichtig auf 4:0. Sein Schuss von der blauen Linie wurde unglücklich durch einen Herner Verteidiger am Rücken abgefälscht und schlug an Dieter Geidl vorbei ein. Den Deckel drauf machte Max Hermens in der 58. Minute, als die Trappers zum ersten und einzigen Mal in diesem Spiel in Überzahl agierten und diese Chance direkt nutzten. Nach einem Schuss lag die Scheibe kurz frei vor Geidl, der zunächst parieren konnte, aber gegen den Nachschuss von Hermens zum 5:0-Endstand machtlos war.

Am Sonntag um 19:00 Uhr geht es für die Miners am Pferdeturm weiter gegen einen Gegner, der ebenfalls sein erstes Spiel verloren hat: die Hannover Indians. Für beide Mannschaften wird es dann darum gehen, die ersten Punkte der Saison einzufahren.

0:1 [02:57] Cavalleri (Stridsberg/Van Gorp)

0:2 [12:26] Hessels (Hermens/Timmer)

0:3 [27:47] Cavalleri (Marinaccio/Pierson)

0:4 [47:46] Stridsberg (Stempher/Van Gorp)

0:5 [57:41] Hermens (Marinaccio/Cavalleri) PP1

Strafen: 2 – 4

Zuschauer: 1457

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