Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home ! + Stimmen zur Niederlage gegen die Letten – Leon Draisaitl: „Wir waren heute nicht konsequent genug in der neutralen Zone und haben unsere Spielzüge nicht sauber zu Ende gebracht“
! +DEB-TeamOlympia

Stimmen zur Niederlage gegen die Letten – Leon Draisaitl: „Wir waren heute nicht konsequent genug in der neutralen Zone und haben unsere Spielzüge nicht sauber zu Ende gebracht“

14. Februar 20261 Mins read268
Share
Leon Draisaitl von Team Deutschland - © Moritz Eden / City-Press
Share

Mailand. (PM DEB) Die Männer-Eishockeymannschaft hat das zweite Spiel bei den Olympischen Winterspielen verloren.

Am heutigen Samstag unterlag die Mannschaft von Bundestrainer Harold Kreis knapp mit 3:4 (2:1; 0:1; 1:2) gegen die Auswahl Lettlands.

Stimmen #GERLAT

Bundestrainer Harold Kreis: „Wir haben viele Chancen kreiert, müssen aber anerkennen, dass die Letten heute aufopferungsvoll und konsequent verteidigt haben und dann am Ende den Tick effizienter waren als wir. Wir hätten teilweise die Scheibe noch etwas schneller in der neutralen Zone bewegen können. Auf der anderen Seite gibt es so Tage, an denen die Scheibe einfach nicht reingeht. Das ist sicherlich frustrierend, aber wir werden das schnell abhaken.“

Kapitän Leon Draisaitl: „Wir waren heute nicht konsequent genug in der neutralen Zone und haben unsere Spielzüge nicht sauber zu Ende gebracht. Dadurch haben wir es verpasst, die Scheibe konsequent hinter ihre Verteidiger zu bringen. Die Letten haben das gut gemacht, sehr kompakt verteidigt und uns wenig Raum gegeben. Chancen hatten wir trotzdem genug, um ein oder zwei Tore mehr zu machen – aber heute war leider nicht mehr drin. Wir werden das Spiel analysieren und versuchen, die Dinge, die heute nicht gut funktioniert haben, beim nächsten Mal besser zu machen.“

Stürmer Nico Sturm: „Es war heute ein ähnliches Spiel wie beim letzten Aufeinandertreffen. Vor allem der Start, die ersten zehn Minuten, waren von uns dominant. Wir waren in der Spielgeschwindigkeit klar überlegen, haben die Scheiben tief gebracht und sie auch wieder zurückgewonnen. Aber genau wie in diesem Spiel verlieren wir gegen Ende des ersten Drittels und auch im zweiten Drittel ein wenig den Faden. Dadurch ist das Momentum dann gekippt, da die Letten ihr Powerplay ausgenutzt haben. Für das nächste Spiel müssen wir vor allem über 60 Minuten das spielen, was wir in den ersten zehn Minuten auf das Eis bringen.“

Spielplan und Ergebnisse Olympia 2026 | Männer Gruppe C

12.02.2026 | Deutschland – Dänemark 3:1 (1:1; 2:0; 0:0)
14.02.2026 | Deutschland – Lettland 3:4 (2:1, 0:1, 1:2)
15.02.2026 | 21:10 Uhr | USA – Deutschland

753
Wie weit kommt die deutsche Eishockey Nationalmannschaft der Männer beim olympischen Eishockeyturnier?

Folgt uns

Share
Previous post Olympia 2026: Männer unterliegen Lettland im zweiten Turnierspiel

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
! +Selber WölfeTransfer-News

Selber Wölfe stellen Felix Schütz mit sofortiger Wirkung frei

Selb. (PM Wölfe) Die Selber Wölfe stellen ihren Headcoach Felix Schütz mit...

By14. Februar 2026
! +DamenDEB-TeamOlympia

Olympia 2026: Frauen-Eishockeymannschaft unterliegt im Viertelfinale gegen Kanada

Mailand. (PM DEB) Die deutsche Frauen-Eishockeymannschaft hat das Viertelfinalspiel des olympischen Eishockeyturniers...

By14. Februar 2026
! +Saale Bulls HalleTransfer-News

Wechsel hinter der Bande bei den Saale Bulls: Headcoach Marko Raita freigestellt, Sportchef Christian Hommel übernimmt mit Co-Trainer Aki-Petteri Pöyry bis Saisonende

Halle. (PM Saale Bulls) Im Nachgang zur gestrigen Niederlage gegen die Hannover...

By14. Februar 2026
! +Fischtown PinguinsTransfer-News

„Sowohl auf dem Eis als auch in der Kabine zeigt er seine positive Einstellung“ – Ludwig Byström bleibt ein Pinguin

Bremerhaven. (PM Fischtoiwn Pinguins) Die Fischtown Pinguins Bremerhaven setzen weiterhin auf Stabilität...

By14. Februar 2026
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten