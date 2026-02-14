Stimmen zur Niederlage gegen die Letten – Leon Draisaitl: „Wir waren heute nicht konsequent genug in der neutralen Zone und haben unsere Spielzüge nicht sauber zu Ende gebracht“

Mailand. (PM DEB) Die Männer-Eishockeymannschaft hat das zweite Spiel bei den Olympischen Winterspielen verloren.

Am heutigen Samstag unterlag die Mannschaft von Bundestrainer Harold Kreis knapp mit 3:4 (2:1; 0:1; 1:2) gegen die Auswahl Lettlands.

Stimmen #GERLAT

Bundestrainer Harold Kreis: „Wir haben viele Chancen kreiert, müssen aber anerkennen, dass die Letten heute aufopferungsvoll und konsequent verteidigt haben und dann am Ende den Tick effizienter waren als wir. Wir hätten teilweise die Scheibe noch etwas schneller in der neutralen Zone bewegen können. Auf der anderen Seite gibt es so Tage, an denen die Scheibe einfach nicht reingeht. Das ist sicherlich frustrierend, aber wir werden das schnell abhaken.“

Kapitän Leon Draisaitl: „Wir waren heute nicht konsequent genug in der neutralen Zone und haben unsere Spielzüge nicht sauber zu Ende gebracht. Dadurch haben wir es verpasst, die Scheibe konsequent hinter ihre Verteidiger zu bringen. Die Letten haben das gut gemacht, sehr kompakt verteidigt und uns wenig Raum gegeben. Chancen hatten wir trotzdem genug, um ein oder zwei Tore mehr zu machen – aber heute war leider nicht mehr drin. Wir werden das Spiel analysieren und versuchen, die Dinge, die heute nicht gut funktioniert haben, beim nächsten Mal besser zu machen.“

Stürmer Nico Sturm: „Es war heute ein ähnliches Spiel wie beim letzten Aufeinandertreffen. Vor allem der Start, die ersten zehn Minuten, waren von uns dominant. Wir waren in der Spielgeschwindigkeit klar überlegen, haben die Scheiben tief gebracht und sie auch wieder zurückgewonnen. Aber genau wie in diesem Spiel verlieren wir gegen Ende des ersten Drittels und auch im zweiten Drittel ein wenig den Faden. Dadurch ist das Momentum dann gekippt, da die Letten ihr Powerplay ausgenutzt haben. Für das nächste Spiel müssen wir vor allem über 60 Minuten das spielen, was wir in den ersten zehn Minuten auf das Eis bringen.“

Spielplan und Ergebnisse Olympia 2026 | Männer Gruppe C

12.02.2026 | Deutschland – Dänemark 3:1 (1:1; 2:0; 0:0)

14.02.2026 | Deutschland – Lettland 3:4 (2:1, 0:1, 1:2)

15.02.2026 | 21:10 Uhr | USA – Deutschland