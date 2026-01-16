Berlins Rekordmann Liam Kirk gibt das Ziel vor: „Noch 4 Siege und Platz 6“ bis zur Olympia-Pause / Schwenningens GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Ã¤uÃŸert sich zum Fall Zack Senyshyn

Bonn. (PM MagentaSport) In Berlin lieben sie jetzt Liam Kirk! Denn der Brite ist der Torgarant der EisbÃ¤ren und stellt dabei in Schwenningen einen DEL-Rekord auf: er trifft im 10. Spiel in Folge (16 Tore insgesamt) und zieht mit JÃ¼rgen Rumrich und Sergej Berezin gleich.

â€žBei so einem Spieler, der so einen Lauf hat und die Klasse wie Liam Kirk, da geht der Puck momentan immer rein, egal was er machtâ€œ, sagt Schwenningens Chef Stefan Wagner Ã¼ber den TorjÃ¤ger nach dem 3:5.

â€žIch hatte es nicht erwartet in 10 Spielen in Folge zu treffen, aber bin sehr glÃ¼cklich darÃ¼ber. Ich stelle mich selbst nicht in diese Kategorie, sondern spiele einfach nur Eishockey und genieÃŸe esâ€œ, erklÃ¤rt Liam Kirk und fordert: â€žWir wollen 4 Siege bis zur (Olympia-) Pause. Hoffentlich schaffen wir es noch in die Top-6 und nach der Pause sind die Top-6 natÃ¼rlich unser klares Ziel!â€œ Aktuell haben die Berliner 2 Punkte RÃ¼ckstand auf die Pinguins Bremerhaven, die morgen gegen den Spitzenreiter KÃ¶ln spielen (Freitag ab 19 Uhr in der Konferenz, ab 19.25 Uhr live als Einzelspiel abrufbar). Schwenningen muss nach zuletzt 3 Siegen in Folge mal wieder eine Niederlage einstecken. â€žWir haben nicht gut genug gespielt. Wir haben nicht genug Plays gemacht und waren ziemlich schlampig in der eigenen Zoneâ€œ, moniert Coach Steve Walker.

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen des Auftaktspiels des 40. Spieltags der PENNY DEL prÃ¤sentiert von MagentaSport.

Am Freitag geht es weiter mit der groÃŸen Konferenz – ab 19.00 Uhr u.a. mit Mannheim gegen NÃ¼rnberg und Pinguins Bremerhaven gegen KÃ¶lner Haie.

40. Spieltag: Schwenninger Wild Wings â€“ EisbÃ¤ren Berlin 3:5

Die EisbÃ¤ren Berlin nehmen allmÃ¤hlich wieder Schwung auf und feiern in Schwenningen ihren 4. Sieg aus den letzten 5 Spielen. Liam Kirk baut seine Tor-Serie auf 10 Spiele aus und ist damit nun der neue Rekordmann der DEL. FÃ¼r Schwenningen ist es nach zuletzt 3 Siegen mal wieder eine

deutliche Niederlage.

Steve Walker, Trainer Schwenninger Wild Wings: â€žWir haben nicht gut genug gespielt. Wir haben nicht genug Plays gemacht und waren ziemlich schlampig in der eigenen Zone. Im 3. Drittel gab es nochmal einen Push, aber insgesamt waren wir nicht gut genug. Berlin ist ein gutes Team in der Offensive. Diese guten Spieler hatten viel Zeit und einige MÃ¶glichkeiten. Es war zu einfach fÃ¼r sie Tore zu erzielen. Wir mÃ¼ssen es ihnen viel schwerer machen.â€œ

Liam Kirk, EisbÃ¤ren Berlin: â€žWir sind nicht von Beginn an gut reingekommen. Wir haben einige Strafen genommen, was uns etwas das Momentum gekillt hat. Abgesehen davon haben wir ein solides Spiel gezeigt.â€œ

Ãœber seinen Rekord. Er erzielte im 10. Spiel in Folge mit mindestens einen Treffer. â€žIch bin froh, dass wir gewonnen haben. Ich gebe einfach jedes Spiel mein Bestes, um dem Team zu helfen. Zum GlÃ¼ck ging er rein. Ich hatte es nicht erwartet in 10 Spielen in Folge zu treffen, aber bin sehr glÃ¼cklich darÃ¼ber. Ich stelle mich selbst nicht in diese Kategorie, sondern spiele einfach nur Eishockey und genieÃŸe es. Wir wollen 4 Siege bis zur (Olympia-) Pause. Hoffentlich schaffen wir es noch in die Top-6 und nach der Pause sind die Top-6 natÃ¼rlich unser klares Ziel.â€œ

Stefan Wagner, GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Schwenninger Wild Wings Ã¼ber Liam Kirk: â€žBei so einem Spieler, der so einen Lauf hat und die Klasse wie Liam Kirk, da geht der Puck momentan immer rein, egal was er macht.â€œ

Ãœber Zack Senyshyn, der seit 4 Wochen krankheitsbedingt fehlt, und Ã¼ber dessen Abwesenheit, wie Wagner findet, viel Unfug berichtet wird: â€žDie GerÃ¼chte sind teilweise sehr unverschÃ¤mt und gehen in eine Richtung, die so nicht stimmt. Ich kann bestÃ¤tigen, dass wir in GesprÃ¤chen mit ihm sind und schauen, ob und wie er zurÃ¼ckkommt. Zum jetzigen Zeitpunkt ist er nicht da. Es gibt auch manchmal Krankheiten, die ein bisschen lÃ¤nger dauern. Es ist nichts Besorgniserregendes oder gar nichts. Aber ich kann bestÃ¤tigen, dass es GesprÃ¤che gibt, und wir suchen eine LÃ¶sung. In welche Richtung die dann geht, werden wir in den letzten Tagen sehen.â€œ

Eishockey live bei MagentaSport

PENNY DEL 40. Spieltag

Freitag, 16.01.2026

Ab 19.00 Uhr in der Konferenz und ab 19.25 Uhr im Einzelspiel: Pinguins Bremerhaven – KÃ¶lner Haie, EHC Red Bull MÃ¼nchen â€“ Dresdner EislÃ¶wen, Adler Mannheim – NÃ¼rnberg Ice Tigers, Iserlohn Roosters – Grizzlys Wolfsburg, Augsburger Panther â€“ LÃ¶wen Frankfurt, ERC Ingolstadt â€“ Straubing Tigers

Ãœberall erstklassigen Sport sehen kÃ¶nnen: Dein Sport. Dein Spiel. Alles live.

FuÃŸball, Eishockey, Basketball, Golf und vieles mehr live bei MagentaSport. Alle Spiele der 3. Liga, der PENNY DEL, der Google Pixel Frauen-Bundesliga, der EuroLeague und des BKT EuroCups. Dazu Live-Golf mit der PGA Tour, der DP World Tour und dem Ryder Cup. AuÃŸerdem die Basketball-Welt- und Europameisterschaften der Herren, Frauen sowie die U19 und U17-Weltmeisterschaften, weitere Topspiele der deutschen Nationalmannschaften sowie die 3×3 Welt- und Europameisterschaften und weitere 3×3 Top-Events. Dazu die Eishockey-Weltmeisterschaften der Herren, Frauen und Junioren, alle Spiele des Deutschland Cups und weitere Topspiele der deutschen Eishockey-Nationalmannschaften. ZusÃ¤tzlich Topspiele aus der Champions Hockey League und Highlights aller DEL2-Spiele. AuÃŸerdem die Hockey Welt- und Europameisterschaften sowie die FIH Pro League. Weitere Topspiele aus dem Coupe de France sowie internationaler SpitzenfuÃŸball und weiterer hochkarÃ¤tiger Live-Sport bei Sportdigital FUSSBALL & Sportdigital1+. Insgesamt mehr als 3.000 Live-Events pro Jahr.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmÃ¤ÃŸig aktuelle Nachrichten!