Stimmen zum Auftakt Eisbären gegen Tigers: Straubing wie die „Church Boys“

Bonn. (PM MagentaSport) Die 33. Saison der Deutschen Eishockey Liga ist eröffnet – mit einem 4:2 für Meister Eisbären Berlin gegen die Straubing Tigers!

Für Éric Dubois, den Nachfolger von Serge Aubin, ist es damit ein erfolgreicher Einstand. Dementsprechend zufrieden ist der Coach: „Normalerweise will man mit einem positiven Ergebnis in die Saison starten. Das haben wir. Ich denke, heute haben wir in den ersten beiden Dritteln wirklich gut gespielt. Im 3. Drittel haben wir dann zu abwartend gespielt. Das ist die Tendenz, vor allem so früh in der Saison. Aber den Sieg nehmen wir mit.“ Im 3. Drittel kamen die Tigers nochmal von 0:3 auf 2:3 heran – aber zu spät, um noch Zählbares aus Berlin zu entführen: „Wir haben die ersten beiden Drittel wie die ‚Church Boys’ (Chorknaben) gespielt. Das wird nicht reichen“, poltert Coach Craig Woodcroft.

Abseits der Bande verriet Berlins Sportdirektor Stéphane Richer, dass der Kontakt zu Dubois schon lange bestand: „Es gab schon vor zwei Jahren Kontakt, als er noch Trainer in der NHL war. Er war zwei Wochen bei uns als Guest Coach im Trainingslager. Da habe ich seine Art und Weise gesehen. Als Serge gegangen ist, war mein erster Kontakt mit Éric.“ Vom neuen Bundestrainer und Aubins bisherigem Co in Berlin, André Rankel, hat Richer eine sehr hohe Meinung: „Es ist sicher, dass André eines Tages Trainer bei den Eisbären Berlin wird“, fügt aber auch hinzu: „Die Zeit wäre zu früh für uns als Head Coach gekommen.“ Trotzdem stünden Rankel in Berlin – nach insgesamt 23 Jahren, 17 als Spieler, 6 als Co-Trainer, alle Türen offen.

Der neue Bundestrainer selbst will sich jetzt komplett seiner Aufgabe beim DEB widmen und betont, mit großem Vergnügen bereits die ersten Gespräche geführt zu haben: „Ich habe von vornherein gesagt, ich bin ein leeres Blatt. Ich habe keine Vorurteile oder sonst irgendwas. Jeder hat eine Chance. Ich werde mir jeden anschauen, egal ob jung oder alt.“

Nachfolgend Clips und Stimmen zum Eröffnungsspiel der PENNY DEL-Saison 2026/27 mit dem Spiel zwischen den Eisbären Berlin und den Straubing Tigers präsentiert von MagentaSport.

Weiter geht es mit Eishockey bei MagentaSport am Freitag. Ab 19.00 Uhr steht die Konferenz des 1. Spieltags an und ab 19.15 die Einzelspiele. Unter anderem mit DEL-Gründungsmitglied und Aufsteiger Krefeld im Duell mit den Pinguins Bremerhaven sowie dem Spitzenspiel zwischen den Titelanwärtern EHC Red Bull München und Adler Mannheim.

Eisbären Berlin – Straubing Tigers 4:2 – Eisbären starten siegreich, Tigers „wie die Chorknaben“





Jack Lafontaine, Torhüter Eisbären Berlin: „Ich stand heute hinter einem richtig guten Team. Wir hatten viele wichtige Blocks, besonders gegen Ende des Spiels. Wir müssen weiter hier mit der Gruppe darauf aufbauen. Ich habe viel Vertrauen in die Jungs vor mir und die Coaches an der Bande.“

…ob er auch viel Spaß hatte: „Es macht immer Spaß, wenn man solche Paraden zeigen kann. Wenn ich meinen Prozess genieße, habe ich viel Erfolg und gebe meinem Team eine gute Chance zu gewinnen.“

…wie schwer es für einen Torhüter ist, in ein neues Team zu kommen und gleich das erste Saisonspiel zu haben: „Generell ist es schwer, in ein neues Team zu kommen. Zu den Eisbären zu kommen, ist zehnmal schwerer, mit der Kultur und den Erwartungen. Jeder, der hier war, hat in den Jahren davor einen gewissen Maßstab gesetzt und jeden in die Verantwortung genommen. Ich möchte es genauso machen und sicherstellen, dass ich meinen Teil zum ultimativen Ziel am Saisonende beitrage.“

Éric Dubois, Neu-Trainer Eisbären Berlin, ob bei ihm Erleichterung oder Zufriedenheit überwiegt: „Beides. Normalerweise will man mit einem positiven Ergebnis in die Saison starten. Das haben wir. Ich denke, heute haben wir in den ersten beiden Dritteln wirklich gut gespielt. Im 3. Drittel haben wir dann zu abwartend gespielt. Das ist die Tendenz, vor allem so früh in der Saison. Aber den Sieg nehmen wir mit.“

…über die beiden Tore nach schnellem Umschalten: „Wir hatten das Gefühl, dass die Transitions ein guter Faktor für uns sein können. Das waren sie auch. Manchmal waren wir etwas langsam. Wir haben den Puck ein paar Mal hergegeben. Unterm Strich war es eine gute Leistung von allen.“

…über seinen ersten Abend als Eisbären-Trainer in der DEL und die Atmosphäre in der Halle: „Ich habe es genossen, klar. Manchmal vergisst man, das Spiel zu genießen. Ich habe versucht, es so sehr es geht zu genießen.“

Eisbären-Sportdirektor Richer im Interview: Dubois erster Ansprechpartner nach Aubin-Abgang, Rankel „eines Tages Trainer bei den Eisbären Berlin“

Stéphane Richer, Sportdirektor Berlin, in der Drittelpause, wie zufrieden er mit der ersten Arbeit von Neu-Trainer Éric Dubois ist und warum er ihn auch langfristig für ein Perfect Match für die Eisbären Berlin hält, nach der Ära mit Serge Aubin: „Ich kenne Éric lange. Es gab schon vor zwei Jahren Kontakt, als er noch Trainer in der NHL war. Er war zwei Wochen bei uns als Guest Coach im Trainingslager. Da habe ich seine Art und Weise gesehen. Als Serge gegangen ist, war mein erster Kontakt mit Éric. Er hat seit dem ersten Tag seinen Weg gezeigt, wie er spielen lassen will. Er ist sehr, sehr kommunikativ mit unseren Spielern.“

…ob er André Rankel ein Angebot gemacht hat, Head Coach zu werden, bevor er zum DEB gegangen ist: „Ich habe mit André gesprochen. Es ist sicher, dass André eines Tages Trainer bei den Eisbären Berlin wird. Die Zeit wäre zu früh für uns als Head Coach gekommen. André war ein wichtiger Teil unseres Coaching Staffs. Wenn er die Chance bekommt, Bundestrainer zu werden – und ich glaube, er ist der perfekte Mann, er kennt deutsches Eishockey schon lange. Ich glaube, dass ein Job bei einem Klub und ein Job bei einer Nationalmannschaft sind ein bisschen anders. Ich glaube, dass André der perfekte Mann für die Nationalmannschaft ist.“

…ob er André Rankel und seine Arbeit im Auge behält: „André war immer ein Eisbär. Wir werden immer Kontakt haben. Wir wünschen ihm viel Glück. Ich glaube, dass er viel Erfolg haben wird. Die Türen sind immer offen, für André zurück nach Berlin zu kommen.“

…zu einem möglichen vierten DEL-Titel in Folge, was es vorher noch nie gegeben hat und wen er als größten Herausforderer sieht: „Es gibt viele Mannschaften. Köln, München und Mannheim haben viel eingekauft, gute Spieler eingekauft. Wie jedes Jahr wird die Liga sehr eng. Für uns ist es immer wichtig, eine gute Hauptrunde zu spielen, dass wir gesund sind, wenn die Playoffs anfangen. Dann ist alles möglich.“

…über die fehlenden Patrick Khodorenko und Frederik Tiffels: „Freddy ist ein bisschen angeschlagen. Da gibt es Chancen für Sonntag in Mannheim. Wenn nicht wird er definitiv nächste Woche spielen. Mit Khodorenko wird es wie bei (Lean) Bergmann noch dauern. Wir müssen abwarten, wie die Entwicklung von Khodorenko und seiner Reha ist. Dann werden wir sehen, was wir tun.“

Marcel Brandt, neuer Kapitän der Straubing Tigers, ob sein Team zu spät aufgewacht ist: „Auf jeden Fall! Du darfst in Berlin nicht drei solcher Tore hergeben. Berlin ist bei sowas eiskalt. Die nutzen ihre Chancen. In Berlin im letzten Drittel aufzuwachen, ist auch zu spät.“

…wie laut es in der 2. Drittelpause war: „Was heißt laut? Wir haben die Dinge angesprochen, die nicht gut waren. Das haben wir im letzten Drittel verbessert. Nichtsdestotrotz darfst du die ersten beiden Drittel im ersten Saisonspiel nicht so auftreten. Wir haben uns vorgenommen, dass wir rauskommen, schnelles Eishockey spielen, hartes Eishockey spielen. Da hat der Coach Recht, das haben wir die ersten zwei Drittel nicht gemacht.“

…was ihm im 3. Drittel gefallen hat und Mut für die nächsten Spiele macht: „Es war wichtig, dass wir sehr viele Chancen kreiert haben. Es war oft knapp. Wir haben am Ende noch einen Pfostenschuss gehabt. Das macht schon Mut für die nächsten Spiele. Aber wir müssen die individuellen Fehler abstellen, im System spielen. Dann funktioniert das auch.“

Craig Woodcroft, Trainer Straubing Tigers, darüber, was er seinem Team für das 3. Drittel, in dem die Tigers auf 2:3 verkürzen konnten, mitgegeben hat: „Wir haben die ersten beiden Drittel wie die ‚Church Boys‘ (Chorknaben) gespielt. Das wird nicht reichen. Wir mussten robuster agieren, mehr Schüsse aufs Tor abgeben. Wir waren zu langsam mit unseren Torschüssen in den ersten beiden Dritteln und haben zu viele Chancen liegenlassen. Das ist nicht das Spiel, das wir spielen wollen.“

…wie frustrierend es ist, auf diese Art und Weise zu verlieren: „Das ist frustrierend! So wollen wir nicht in die Saison einsteigen! Am Ende des Tages liegt es an uns. Wir müssen uns zeigen, wir müssen härter werden, eine bestimmte Art Hockey spielen, gerade gegen dieses Team. Das haben wir heute nicht – oder nicht genug.“

Der erste Sieg ist eingetütet – und die Eisbären feiern mit den Fans!





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Auch in der neuen Spielzeit 2026/27 bieten MagentaSport und MagentaTV das beste Eishockey-Angebot – mit der Heim-WM 2027 als großem Saison-Höhepunkt! Alle Spiele der PENNY DEL live – mit insgesamt über 400 Spielen in der Hauptrunde und den Playoffs. Dazu die Eishockey-Weltmeisterschaften der Männer, Frauen und Junioren, alle Partien des Deutschland Cups 2026 sowie weitere Länderspiele der deutschen Nationalmannschaften – mit der Heim-WM 2027 der Männer als großem Highlight. Topspiele aus der Champions Hockey League (CHL) – in dieser Spielzeit mit den deutschen Spitzenklubs Eisbären Berlin, Kölner Haie und Adler Mannheim – sowie Highlights aller DEL2-Spiele. Darüber hinaus die schwedische Elite-Liga Svenska Eishockeyligan (SHL) live via Sportdigital1+. Durch die neue Saison begleitet und bestens unterhalten werden alle Eishockeyfans auch von Formaten wie „Die Eishockey-Show“ mit Rick Goldmann, Basti Schwele und Sascha Bandermann sowie der Content-Reihe #EishockeyDeutschland.

PENNY DEL | 1. Spieltag

Freitag, 18.09.2026

ab 19.00 Uhr in der Konferenz und ab 19.15 Uhr im Einzelspiel: Krefeld Pinguine – Pinguins Bremerhaven, Red Bull München – Adler Mannheim, Iserlohn Roosters – ERC Ingolstadt, Kölner Haie – Grizzlys Wolfsburg, Nürnberg Ice Tigers – Augsburger Panther, Schwenninger Wild Wings – Löwen Frankfurt

655 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht