Stimmen zu den Freitags-DEL-Spielen: „Es war hart. Wir müssen das vergessen!“ Rowes Fazit gilt für Berlin, Mannheim und seine Frankfurter

Bonn. (PM MagentaSport) Very black Friday für einige DEL-Teams! Die größte Abreibung des 21. Spieltags kassieren die Löwen Frankfurt, die bereits nach dem 1....

Bonn. (PM MagentaSport) Very black Friday für einige DEL-Teams! Die größte Abreibung des 21. Spieltags kassieren die Löwen Frankfurt, die bereits nach dem 1. Drittel mit 1:6 gegen die Fischtown Pinguins zurückliegen und am Ende 1:7 verlieren.

„Es war eine dieser Nächte”, sagt Löwen-Coach Tom Rowe trocken: „Es war hart. Wir müssen das vergessen.” Bremerhavens 3 Tore in 47 Sekunden gehen in die Geschichte ein. Auch das Topspiel ist eine klare Angelegenheit, aber anders als vermutet: Der ERC Ingolstadt gewinnt mit 4:0 bei den Eisbären Berlin und übernimmt die Spitzenposition. Berlins Lean Bergmann ist am MagentaSport-Mikro kurz angebunden: „Ich bin schlecht gelaunt, ich habe nicht viel zu sagen. Es ist einfach scheiße gewesen.” Seine knappe Analyse: „Gegen gute Gegner kann man nicht nur außen herum fahren im offensiven Drittel und versuchen, die schönen Tore zu schießen. Man muss irgendwie auch den Weg finden, dreckige Tore zu schießen.” Ganz anders die Laune beim Interimstrainer und Sportdirektor der Augsburger Panther, Larry Mitchell. Die Panther gewinnen nach 10 (!) Niederlagen am Stück mal wieder und Mitchell sieht endlich wieder “diese Leidenschaft, diesen Kampfgeist und den Zusammenhalt. Das ist das A und O für uns.” Der Düsseldorfer EG gelingt beim 6:1 gegen die Iserlohn Roosters ebenfalls ein Befreiungsschlag – die Roosters sind nun Letzter. Bleiben noch die Adler Mannheim, die beim 2:6 in Schwenningen einen schwarzen Freitag erleben. „Da muss sich jeder Einzelne hinterfragen”, sagt ein enttäuschter Leon Gawanke.

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen vom Freitag aus der DEL übersendet durch MagentaSport.

Weiter geht‘s am Sonntag, wenn die Eisbären Berlin ab 13.45 Uhr bei den Nürnberg Ice Tigers gastieren. Zudem treffen die Adler Mannheim auf den EHC Red Bull München – ab 16.15 Uhr live bei MagentaSport.

Eisbären Berlin – ERC Ingolstadt 0:4

Letztlich eine klare Nummer im Topspiel. Die Gäste haben mit Devin Williams einen exzellenten Goalie und präsentieren sich vorne eiskalt: Philipp Krauß, ein Doppelpack von Myles Powell und Alex Breton sorgen für den 5. Sieg in Folge. Ingolstadt ist Spitzenreiter!

Berlins Lean Bergmann ist merklich frustriert und macht daraus keinen Hehl: ““ch bin schlecht gelaunt, ich habe nicht viel zu sagen. Es ist einfach scheiße gewesen heute. Ich denke, es ist wahrscheinlich nicht ganz unverdient, dass wir das eine oder andere Spiel jetzt verlieren. In der Vergangenheit haben wir Spiele auch mit ein bisschen Dusel gewonnen und irgendwann sucht einen das halt heim.”

Bergmanns Analyse nach den Pleiten gegen Bremerhaven und Ingolstadt: „Gegen gute Gegner kann man nicht nur außen herum fahren im offensiven Drittel und versuchen, die schönen Tore zu schießen. Man muss irgendwie auch den Weg finden, dreckige Tore zu schießen.”

Ingolstadts Goalie Devin Williams nach seinem Shutout: “Du kannst als Goalie natürlich viel kontrollieren. Natürlich fühlen sich 0 Gegentore gut an. Aber klar, das Team steht über allem.”

Düsseldorfer EG – Iserlohn Roosters 6:1

Die DEG gewinnt – womöglich beflügelt von neuen finanziellen Mitteln – haushoch gegen einen direkten Konkurrenten. Nach dem kurzzeitigen 3:1 drehen die Düsseldorfer in den letzten Minuten auf und überholen Iserlohn damit in der Tabelle. Die DEG ist nicht mehr Letzter!

Düsseldorfs Doppeltorschütze Alex Blank weiß am MagentaSport-Mikro noch nicht, dass die DEG Iserlohn durch das Schützenfest überholt hat und resümiert: “Es war ein 6-Punkte-Spiel. Wir haben es super gemacht. Im 2. Drittel waren wir ein bisschen zu passiv. Da hätten wir weiter auf dem Gas bleiben sollen. Aber im Endeffekt war das ein super Spiel. Es ist ein wunderschönes Gefühl.”

Stimmen zum Spiel









Es spielten:

DEG – 40 Henrik Haukeland – 4 Paul Postma, 7 Sinan Akdag – 94 Tyler Angle, 14 Justin Richards, 87 Philip Gogulla; 67 Bernhard Ebner, 16 Kyle Cumiskey – 92 Jakub Borzecki, 44 Jacob Pivonka, 21 Brendan O`Donnell; 3 Alec McCrea, 5 Moritz Wirth – 72 Bennet Roßmy, 86 Drake Rymsha, 24 Alex Blank; 17 Lenny Boos, 42 Luis Üffing

ISR – 92 Andreas Jenike – 36 Brandon Gormley, 79 Colin Ugbekile – 91 Michael Dal Colle, 10 Tyler Boland, 71 Branden Troock; 16 Hubert Labrie, 55 Johannes Huß – 52 Sven Ziegler, 9 Shane Gersich, 90 Taro Jentzsch; 77 Colton Jobke, 2 Zach Osburn – 12 Maciej Rutkowski, 18 Eric Cornel, 19 Jake Virtanen; 17 Emil Quaas – 14 Noel Saffran, 24 Lennard Nieleck, 22 John Broda



Die Tore erzielten:

1:0 (02:29) Pivonka (Cumiskey) PP1

2:0 (04:20) McCrea (Wirth, O’Donnell)

3:0 (16:37) Blank (Cumiskey) PP1

3:1 (42:13) Boland (Troock)

4:1 (50:46) Blank (McCrea, Rymsha)

5:1 (58:11) Postma ENG

6:1 (58:43) Roßmy (Boos)



Schiedsrichter: 7 Marian Rohatsch, 11 Sirko Hunnius (59 Jonas Reinold, 50 Jiri Ondracek)

Strafen: DEG – 6 Min.; ISR – 8 Min.

Zuschauer: 13.102

Fotostrecke zum Spiel

DEG - ISR © by Eishockey-Magazin / Sportfoto-Sale / D. Ross 2024



Nach Investor-Einstieg: DEG plant mit höherem Budget – aber erst mal nicht absteigen

Die DEG hat seit dieser Woche einen neuen Hauptsponsor, der gleichzeitig Gesellschafter ist und sein (finanzielles) Engagement ausweitet. DEG-Geschäftsführer Harald Wirtz formuliert das kurzfristige Ziel klipp und klar: “Der Abstieg darf nicht kommen. Das Projekt, was wir da im Auge haben und was auch der Gründer dieses Unternehmens im Auge hat, macht nur Sinn in der Penny DEL. Deswegen gibt es das vermeldete kurzfristige Engagement, um alles zu tun, dass wir den Abstieg vermeiden. Das ist das primäre Ziel. Das darf nicht passieren und ich bin mir auch sicher, dass das nicht sein wird.”

Wirtz blickt aber auch schon weiter: ”Das mittelfristige Ziel ist, dass wir einen Management-Plan haben bis zur WM 2027, der jetzt schon einen gewissen Etat absichert. Das ist nach den letzten Jahren schon etwas Neues für uns, dass wir wissen, womit wir planen können. Und das ist auch höher als das, was wir bisher zur Verfügung hatten. Und ich glaube, diesen Vorsprung müssen wir bei Nicht-Abstieg nutzen.”

Löwen Frankfurt – Fischtown Pinguins 1:7

Was für ein 1. Drittel! Die Pinguins führen mit 6:1, treffen zwischenzeitlich 3 Mal in 47 Sekunden. Frankfurt ist komplett von der Rolle und betreibt anschließend Schadensbegrenzung. Die Pinguins bleiben Dritter.

Frankfurts Trainer Tom Rowe: “Wir hatten die eine Minute, in der sie 3 Tore geschossen haben. (…) Es war eine dieser Nächte. Es ist ein großartiges Team gegen das wir gespielt haben. Extrem strukturiert. Es war hart. Wir müssen das vergessen.”

Bremerhavens Phillip Bruggisser: “Wir hatten ein gutes 1. Drittel. Wir haben fast jede Chance genutzt. Dann geht es darum, weiterhin fokussiert zu sein und nicht so viele Chancen abzugeben. Ich finde, wir haben da einen guten Job gemacht.”

Schwenninger Wild Wings – Mannheimer Adler 6:2

Befreiungsschlag für die Wild Wings im Südwest-Gipfel! Nach nur einem Sieg aus den letzten 5 Spielen fegen die Schwenninger über Mannheim hinweg. Die Adler verlieren nach dem Frankfurt-Spiel das nächste wichtige Duell für die Fans.

Mannheims Leon Gawanke findet klare Worte: „Hinten raus ist es einfach deutlich zu wenig. Da muss sich jeder Einzelne hinterfragen. Gerade in so einem wichtigen Spiel für die Fans. Es ist ein Dämpfer.”

Augsburger Panther – Straubing Tigers 4:1

Großes Aufatmen in Augsburg: Nach 10 (!) Niederlagen am Stück gibt es für die Panthers mit Sportdirektor Larry Mitchell anstelle des entlassenen Ted Dent mal wieder einen Sieg. Die Panther distanzieren sich auf Rang 12 vom Abstiegsplatz.

Larry Mitchell, Interimstrainer und Sportdirektor Augsburg, vor dem Spiel zur Entlassung von Trainer Ted Dent: „Den perfekten Zeitpunkt, einen Trainer zu entlassen, gibt es nicht. Das ist immer sehr hart, da ist immer ein Mensch, der dahinter steht. Wir haben viele Gespräche geführt: ‘Wie lange halten wir an Ted fest? Hoffentlich können wir mit diesen drei Auswärtsspielen ein paar Punkte einfahren.’ Dann hätte es vielleicht anders ausgesehen. Wir sind aber zu dem Entschluss gekommen, dass wir mit dem Abstieg und dem letzten Platz nichts zu tun haben wollen. Das haben wir von Anfang an ganz klar kommuniziert. Ob es der richtige Zeitpunkt war, werden wir in ein paar Wochen wissen.“

Larry Mitchell, Interimstrainer und Sportdirektor Augsburg, nach dem Spiel: “Das Wichtigste überhaupt ist diese Leidenschaft, dieser Kampfgeist, der Zusammenhalt, den sie an den Tag gelegt haben. Das ist das A und O für uns. Kampf, Einsatz, Leidenschaft – das ist zurückgekehrt. Das war das Wichtigste.“









Grizzlys Wolfsburg – Kölner Haie 1:2

Zweiter Sieg am Stück für die Haie, nach dem 5:1 im Derby gegen die DEG. Damit springen die Haie am EHC vorbei auf Rang 4. Die Grizzlys fallen auf Rang 10.

Eishockey live bei MagentaSport

Penny DEL 22.Spieltag

Sonntag, 01. Dezember 2024

Ab 13.45 Uhr: Nürnberg Ice Tigers – Eisbären Berlin, Pinguins Bremerhaven – Augsburger Panther, Straubing Tigers – Löwen Frankfurt,

Ab 16.15 Uhr: Kölner Haie – Schwenninger Wild Wings, Adler Mannheim – EHC Red Bull München, ERC Ingolstadt – Düsseldorfer EG

Ab 19 Uhr: Iserlohn Roosters – Grizzlys Wolfsburg

Champions Hockey League – Viertelfinale

Mittwoch, 04. Dezember 2024

Ab 19.15 Uhr: Eisbären Berlin – ZSC Lions

Überall erstklassigen Sport sehen können

Fußball, Eishockey, Basketball und vieles mehr live bei MagentaSport. Alle Spiele der 3. Liga, der PENNY DEL, der Google Pixel Frauen- Bundesliga und 2. Frauen-Bundesliga, der Turkish Airlines EuroLeague und des BKT EuroCups. Außerdem die Basketball- Europameisterschaften der Herren und Frauen sowie weitere Topspiele der deutschen Nationalmannschaften. Dazu die Eishockey- Weltmeisterschaften der Herren, Frauen und Junioren, alle Spiele des Deutschland Cups und weitere Topspiele der deutschen Eishockey- Nationalmannschaften. Zusätzlich Topspiele aus der Champions Hockey League und Highlights aller DEL2-Spiele. Weitere Topspiele aus dem Coupe de France sowie internationaler Spitzenfußball live bei Sportdigital FUSSBALL. Insgesamt mehr als 3.000 Live-Events pro Jahr.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV