Stimmen vom Freitag und PrÃ¼geleien am laufenden Band im Video: In Mannheim ist der â€žHass-Pegel am Anschlagâ€œ â€“ KÃ¶lner Haie brauchen nur noch einen Sieg

Bonn. (PM MagentaSport) Tore, Raufereien und Rekorde – Runde 3 in den Viertelfinal-Playoffs der DEL bietet alles, was das Eishockey-Herz begehrt.

Gerade in Mannheim ist „der Hass-Pegel am Anschlag“, wie MagentaSport-Experte Rick Goldmann zusammenfasst. Der EHC Red Bull München dreht die Viertelfinal-Serie bei den Adlern mit 2:1. Beim 5:2-Sieg fliegen zwischen Münzen und Fäuste, es kommt zu zahlreichen Unterbrechungen. „Es macht unglaublich viel Spaß, wenn Emotionen hochgehen. Das ist das, was den Fans und uns gefällt“, sagt ein verschmitzter Patrick Hager, der beim Münchner 1:0 seinen 91. Playoff-Scorer-Punkt holt und den Rekord von Patrick Reimer egalisiert.

Ähnlich heiß geht es in Berlin zu. Die Eisbären verlieren trotz Führung gegen die Straubing Tigers mit 1:2 – auch, weil Tigers-Goalie Florian Bugl mit 24 Saves überragt. „Das war diese Saison leider noch nicht so oft bei mir, aber in den Playoffs ist es am wichtigsten.“ Straubing verkürzte die Serie auf 1:2.

Genauso wie die Nürnberg Ice Tigers, die beim Hauptrunden-Sieger aus Ingolstadt eine wilde Achterbahnfahrt erleben. 6:5 heißt es am Ende in der Overtime, während Ingolstadts Trainer Mark French mit einer Strafe vor dem Siegtor hadert.

Den 1. „Matchpuck“ haben sich die Kölner Haie in der Verlängerung bei den Fischtown Pinguins gesichert. Durch Marco Münzenbergers 3:2 führen die Haie in der Serie mit 3:0 und können am Montag das Halbfinal-Ticket buchen. „Das entscheidende Spiel ist oft das schwerste in der Serie“, warnt Moritz Müller. Er weiß, dass sich Bremerhaven noch nicht aufgegeben hat – zumindest laut Trainer Alexander Sulzer, der ein gutes Spiel seines Teams sieht: „Wir werden genau so weitermachen, wie hier aufgehört haben. Dann werden wir ein Spiel nach dem anderen gewinnen.“

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips vom DEL-Freitag übersendet durch MagentaSport.

Am Sonntag geht es ab 18.45 Uhr mit dem hitzigen Playoff-Duell zwischen dem EHC Red Bull München und den Adler Mannheim weiter – live bei MagentaSport.

Adler Mannheim – EHC Red Bull München 2:5 (Serie 1:2)

Die Münchner werden Freitagnacht um 2 Uhr noch von einem Feuerwerk gestört und zünden selbst eines auf dem Eis. Nach dem 1. Drittel führt der EHC mit 3:1 und lässt sich anschließend auch von der heißen Atmosphäre nicht anstecken. München gewinnt damit erstmals seit über 5 Jahren wieder in Mannheim – damals der Trainer: Don Jackson.

„Das artet jetzt richtig aus hier!“ Beim Stand von 5:1 für den EHC kämpft jeder gegen jeden, die Schiris haben alle Hände voll zu tun. Auch mit der Schlusssirene enden die zahlreichen Raufereien nicht.









Zu Beginn des Schlussdrittels fliegen Münzen auf das Eis – die Partie ist mehrere Minuten unterbrochen.

Patrick Hager, EHC Red Bull München, über seinen DEL-Playoff-Rekord: „Das war vor den Playoffs natürlich Thema. Viele Reporter haben es angesprochen. Ich will der Mannschaft helfen – wenn das mit Punkten ist, ist es schön, den Rekord einzustellen. Aber es ist wichtig, dass wir den Auswärtssieg geholt haben.“

Hager über die hitzige Atmosphäre: „Das ist das, was vor der Serie erwartet wurde. Das sind zwei Top-Mannschaften – gerade hier in Mannheim ist immer eine hitzige Atmosphäre. Es macht unglaublich viel Spaß, wenn Emotionen hochgehen. Das ist das, was den Fans und uns gefällt.“

Tobias Fohrler, Adler Mannheim: „Im letzten Drittel war es eine deutliche Steigerung von der Intensität. Das ist Playoff-Hockey, so physisch wie wir gespielt haben. Im nächsten Spiel müssen wir schauen, dass wir von Anfang an so spielen und die Tore machen.“

Eisbären Berlin – Straubing Tigers 1:2 (Serie 2:1)

Die Tigers drehen das Spiel beim Meister und melden sich in der Serie an. Dabei sieht das nach 2 Dritteln noch komplett anders aus. Im Schlussabschnitt schafft Straubing durch Tore durch Mike Connolly und Philip Samuelsson das Comeback.

Kai Wissmann, Eisbären Berlin: „Vielleicht war das jetzt auch ein Weckruf für uns. Ich hoffe, dass wir in den Playoffs richtig angekommen sind.“

Florian Bugl, Goalie der Straubing Tigers, ist mit 24 Saves der Matchwinner: „Das war diese Saison leider noch nicht so oft bei mir, aber in den Playoffs ist es am wichtigsten. Dann passt das ja.“

ERC Ingolstadt – Nürnberg Ice Tigers 5:6 OT (Serie 2:1)

Vogelwilde Partie im bayerischen Derby – und am Ende verkürzen die Ice Tigers die Serie. Zunächst führt der Hauptrunden-Meister aus Ingolstadt 3-mal, doch Nürnberg schlägt immer wieder zurück. Nach 60 Minuten steht es 5:5. Hayden Shaw erzielt schließlich das goldene Tor in der Overtime.

Mark French, Trainer des ERC Ingolstadt, wird auf die vielen Strafen angesprochen und reagiert schmallippig: „Wir können davon lernen, aber die Strafe in der Overtime war keine Strafe.“

Hayden Shaw, Matchwinner der Nürnberg Ice Tigers: „Ich würde nicht gerne gegen uns spielen. Sie sind ein richtig geschicktes Team, aber das zeigt unser Herz. Aber wir hören niemals auf.“

Fischtown Pinguins – Kölner Haie 2:3 OT (Serie 0:3)

Das Comeback der Fischtown Pinguins bleibt ungekrönt. Nach 2 Dritteln führen die Haie mit 2:0, doch dann schlagen die Gastgeber zurück und retten sich in die Overtime. Dort hat Köln durch Marco Münzenberger den längeren Atem. Die Haie können das Halbfinale am Montag klarmachen.

Alexander Sulzer, Trainer der Pinguins Bremerhaven: „Ich denke nicht, dass Köln das Spiel im Griff hatte. Ich denke, dass wir einfach aufgrund der Unterzahl im 1. Drittel viel in unserer Zone verbracht haben. Ansonsten haben wir das Spiel im Griff gehabt, viele gute Dinge gemacht.“

Sulzer hat die Serie noch nicht aufgegeben: „Wir werden genau so weitermachen, wie hier aufgehört haben. Dann werden wir ein Spiel nach dem anderen gewinnen.“

Moritz Müller, Kölner Haie: „Das entscheidende Spiel ist oft das schwerste in der Serie. Man muss geduldig bleiben in Spiel 4, man muss demütig bleiben. Bremerhaven hat nichts mehr zu verlieren. Die werden nicht weiter denken als ein Spiel – und wir sollten auch nicht weiter denken.“

Eishockey live bei MagentaSport

PENNY DEL Playoffs – komplett live:

Sonntag, 23.03.2025

ab 13.45 Uhr: Straubing Tigers – Eisbären Berlin

ab 16.15 Uhr: Nürnberg Ice Tigers – ERC Ingolstadt

ab 18.45 Uhr: EHC Red Bull München – Adler Mannheim

Montag, 24.03.2025

ab 19.15 Uhr: Kölner Haie – Pinguins Bremerhaven

Ab Dienstag, 01. April 2025: Halbfinale (Modus Best of 7)

Ab Donnerstag, 17. April 2025: Finale (Modus Best of 7)

Länderspiele und Turniere

Frauen WM: 10. – 20. April 2025 (deutsche Spiele plus k.o.-Runde)

WM-Countdown Männer: ab 16. April Slowakei – Deutschland

U18 WM: 24. April – 04. Mai 2025 (deutsche Spiele plus k.o.-Runde)

Männer WM: 09. – 25. Mai 2025 (deutsche Spiele plus k.o.-Runde)

