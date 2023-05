Stimmen: Das sagen Freddy Tiffels und Mo Seider nach dem klaren Sieg gegen die Ungarn

Tampere. (PM DEB/EM) Die deutsche Herren-Nationalmannschaft darf sich im vorletzten WM-Vorrundenspiel, bei der 2023 IIHF-Weltmeisterschaft in Tampere (FIN), über den dritten Sieg in Folge...

Tampere. (PM DEB/EM) Die deutsche Herren-Nationalmannschaft darf sich im vorletzten WM-Vorrundenspiel, bei der 2023 IIHF-Weltmeisterschaft in Tampere (FIN), über den dritten Sieg in Folge freuen.

Das Team um Bundestrainer Harold Kreis gewinnt deutlich mit 7:2 gegen die Mannschaft aus Ungarn. Torschützen für die deutsche Mannschaft waren Wojciech Stachowiak (8.), Moritz Seider (36.), Nico Sturm (36./ 38.), JJ Peterka (43.), Dominik Kahun (51.) und Jonas Müller (59.).

Am Dienstag, den 23. Mai 2023, bestreitet die deutsche Mannschaft ihr letztes Vorrundenspiel der diesjährigen Weltmeisterschaft. Spielbeginn gegen Frankreich ist um 11:20 Uhr deutscher Zeit.

Das DEB-Team bleibt mit dem 7:2 Sieg gegen Ungarn auf Kurs Viertelfinale. Frederik Tiffels analysierte nach dem Schlusspfiff das Spiel, sprach über die Absage von „Kumpel“ Leon Draisaitl und blickte auf das letzte Vorrundenspiel gegen Frankreich. Moritz Sieder von den Detroit Red Wings ist sich sicher, dass das Team auch aus den ersten drei Niederlagen Selbstvertrauen ziehen konnte.

Das sagten Frederik Tiffels und Moritz Seider nach dem Spiel









Weitere Stimmen zum Spiel

Bundestrainer Harold Kreis: „Mit dem Ergebnis 7:2 sind wir natürlich zufrieden. Im zweiten Drittel sind wir durch die Strafzeiten etwas aus dem Spiel gekommen, die Ungarn haben es verstanden uns ein bisschen aus dem Gleichgewicht zu bringen. Das Unterzahlspiel haben wir dann hervorragend gelöst, das hat uns wieder in unseren Fokus zurückgebracht. Anschließend haben wir relativ schnell drei Tore gemacht und somit konnten wir dann beruhigt unser Spiel wieder durchziehen.“

Nico Sturm: „Die Punkte heute waren wichtig, so wie alle Punkte. Ungarn war ein Gegner der gegen den Abstieg kämpft, da muss man aufpassen, dass man so eine Partie nicht mal schnell verliert. Gerade in der Mitte des Spiels, als wir in doppelter Unterzahl waren, musste man schauen, dass Ungarn nicht zu sehr ins Spiel findet. Wir sind unserem System aber auch heute größtenteils treu geblieben und dafür wurden wir wieder belohnt.“

JJ Peterka, Deutschland, 4 Punkte (1 Tor, 3 Vorlagen) bei MagentaSport: „Wir spielen einfach unser Spiel. Das war nicht unbedingt unser schönstes Spiel. Wir sind ein bisschen vom Gameplan abgekommen. Wir sind das Spiel im 1. Drittel ein bisschen zu lässig angegangen. Im 2. Drittel haben wir dann unser Spiel mehr gefunden. Am Ende haben wir es runtergespielt. Die 3 Punkte wollten wir haben… Tatsächlich glaube ich, dass ich kein gutes Spiel gemacht habe. Da waren viele Fehler drin. Bisschen unkonzentriert. In der Offensive konnte ich das in manchen Situationen aber gut ausspielen.“

Der Spielplan der deutschen Herren-Nationalmannschaft:

12.05.2023 | 20:20 (dt. Zeit 19:20) | Schweden – Deutschland 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

13.05.2023 | 20:20 (dt. Zeit 19:20) | Deutschland – Finnland 3:4 (1:1, 2:2, 0:1)

15.05.2023 | 16:20 (dt. Zeit 15:20) | Deutschland – USA 2:3 (0:0, 2:1, 0:2)

18.05.2023 | 20:20 (dt. Zeit 19:20) | Dänemark – Deutschland 4:6 (1:0, 1:3, 2:3)

19.05.2023 | 20:20 (dt. Zeit 19:20) | Österreich – Deutschland 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)

21.05.2023 | 16:20 (dt. Zeit 15:20) | Deutschland – Ungarn 7:2 (1:0, 3:0, 3:2)

23.05.2023 | 12:20 (dt. Zeit 11:20) | Deutschland – Frankreich

