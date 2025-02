Stimmen aus der DEL vom Mittwoch: Pinguins feiern zweiten Sieg in 25 Stunden, ERC gewinnt Spitzenspiel, DEG verpasst Befreiungsschlag

Bonn. (PM MagentaSport) Von Reisestrapazen keine Spur: Nach dem Topspiel-Sieg gegen Mannheim am Dienstag reisen die Fischtown Pinguins noch in der Nacht nach Frankfurt und fahren am Main den zweiten Sieg in zwei Tagen ein.

„Besser kann es nicht sein“, resümiert Torschütze Nino Kinder. Durch den 4:2-Sieg bei den Löwen klettert das unermüdliche Team aus Bremerhaven in der Tabelle an München und Mannheim vorbei auf Platz 3, der gleichbedeutend mit dem Heimrecht im Viertelfinale wäre. Die Löwen gehen im Kampf um die 1. Play-off-Runde gegenwärtig leer aus. Das Motto dennoch: „Kopf hoch, weitermachen.“

Gleiches gilt für die Düsseldorfer EG, die einen Dämpfer im Abstiegskampf hinnehmen muss. „Wir haben 60 Minuten nicht das gespielt, was wir sollen“, ringt DEG-Spieler Luis Üffing nach der 4:5-Niederlage in Nürnberg um die passenden Worte. Die DEG bleibt mit einem Punkt vor Augsburg auf dem vorletzten Rang, die Ice Tigers kämpfen auf Platz 8 weiter um die Play-off-Viertelfinals.

Im Spitzenspiel gegen die Eisbären Berlin festigt der ERC Ingolstadt die Tabellenspitze mit einem 3:1-Sieg. Trotz des Erfolges im Prestigeduell mahnt Daniel Pietta vom ERC nach seinem 50. Treffer: „Die Zeit, wo es was zu gewinnen gibt, die kommt jetzt noch.“

Die Straubing Tigers setzen sich im Kampf um die Plätze für die 1. Playoff-Runde mit 4:1 gegen den direkten Konkurrenten aus Schwenningen durch. Vier Punkte beträgt der Rückstand für die Tigers auf Platz 6, die Play-off-Hoffnung auf das Viertelfinale lebt. Tigers-Verteidiger Marcel Brandt: „Warum nicht?“

Löwen Frankfurt – Pinguins Bremerhaven 2:4

Im zweiten Spiel innerhalb von 25 Stunden leisten die Pinguins einen enormen Kraftakt und drehen einen 1:2-Rückstand im letzten Drittel noch. Markus Vikingstad führt die Entscheidung zugunsten der Gäste mit einem Doppelpack im Schlussdrittel herbei. Gegen den Lieblingsgegner aus Frankfurt feiert Bremerhaven im direkten Duell den 4. Sieg in dieser Saison. Durch den 4. Liga-Sieg in Folge erobern die Pinguins nun auch Platz 3, der das Heimrecht in der Runde der letzten Acht bedeuten würde. Frankfurt muss die 5. Niederlage im 6. Spiel hinnehmen und steht auf Rang 11 mit 2 Punkten hinter Wolfsburg und den Play-off-Plätzen.

Lua Niehus, Löwen Frankfurt: „Wir haben gut gestartet. Wir haben viel Druck gemacht. Es ist schwierig zu sagen. Da wäre mehr drin gewesen. Overall ist es eine gute Performance, aber um das Spiel zu holen, muss noch mehr kommen.“

…über den Dämpfer im Rennen um die Play-off-Plätze: „Wir dürfen die Niederlage nicht als schlimm ansehen. Kopf hoch, weitermachen. Es ist noch alles drin.“

Nino Kinder, Torschütze für Bremerhaven zum 1:0, über den „Back-to-Back“-Erfolg: „Besser kann es nicht sein, dass wir in zwei Tagen 6 Punkte geholt haben. Es war nicht einfach. Frankfurt hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Zum Glück haben wir das Spiel gewonnen.“

…über den Fitnesszustand nach zwei Spielen in zwei Tagen: „Zum Anfang war es ein bisschen rostig, aber dann geht es wieder und dann kommt man relativ schnell ins Spiel rein und dann ist das wieder ganz normal wie beim Alten.“

…über die verbleibenden Spiele in der Hauptrunde: „Es sind vier Spiele, wir wollen alle vier Spiele gewinnen. Dann gucken wir, was passiert.“

Nürnberg Ice Tigers – Düsseldorfer EG 5:4

Die DEG geht dreimal in Führung und muss sich doch geschlagen geben. Nach zwei Niederlagen feiert Nürnberg wieder ein Erfolgserlebnis und verkürzt auf Rang 8 den Rückstand auf die Play-off-Viertelfinals auf 6 Punkte. Düsseldorf verpasst den Sprung auf den drittletzten Platz und bleibt mit der 7. Niederlage im 8. Spiel mit einem Punkt vor Tabellenschlusslicht Augsburg.

Mark Rassell, der im 3. Spiel für die Ice Tigers sein erstes Tor erzielte: „Es waren verrückte 60 Minuten. Die drei Punkte sind wichtig. Mein erstes Tor ist etwas ganz Besonderes, das werde ich immer in Erinnerung behalten.“

Luis Üffing, Düsseldorfer EG: „Wir haben 60 Minuten nicht das gespielt, was wir sollen. Das hat uns am Ende des Tages den Sieg gekostet. (…) Wir hätten unser System spielen und die Gegentore nicht so einfach zulassen sollen. Mir fehlen gerade ein bisschen die Worte.“

…über den Ausfall zahlreicher Leistungsträger: „Die werden die nächsten Spiele wieder dabei sein. Das dürfen wir nicht als Ausrede benutzen. Am Freitag geht es weiter.“

ERC Ingolstadt – Eisbären Berlin 3:1

Das Spitzenspiel erwacht im 2. Drittel zum Leben, als Ingolstadt die Partie dreht und den Meister aus der Hauptstadt schließlich vor heimischer Kulisse schlägt. Der ERC feiert den 5. Sieg in Serie, die Berliner gehen nach zwei Siegen in Serie leer aus. Die Ingolstädter verteidigen die Tabellenspitze und vergrößern den Vorsprung auf die Eisbären auf 11 Punkte. Beide Teams haben die Qualifikation für das Viertelfinale bereits sicher.

Daniel Pietta, der sein 50. Tor für den ERC Ingolstadt erzielte: „Ab Mitte des 2. Drittels haben wir besser gespielt und am Ende entscheiden, wie so oft, die Kleinigkeiten. Durch die Bank weg haben wir ein gutes, intensives Spiel erlebt.“

…über die Tabellenführung zum Ende der Hauptrunde: „Natürlich ist es toll, wenn man am Ende der Hauptrunde Erster ist, aber die Zeit, wo es was zu gewinnen gibt, die kommt jetzt noch. Da wollen wir genauso erfolgreich sein.“

Jonas Müller, Eisbären Berlin, über das Spitzenspiel mit Play-off-Charakter: „Von Anfang an war es ein hartes Spiel. Wir haben gut angefangen, im 2. Drittel haben wir ein bisschen nachgelassen. Trotzdem haben wir gut gekämpft. Es war ein ausgeglichenes Spiel.“

Straubing Tigers – Schwenninger Wild Wings 4:1

Fünf Tage nach dem 2:0-Sieg der Tigers im letzten direkten Duell am Freitag gelingt den Hausherren erneut der Sieg am Pulverturm. In einer einseitigen Partie haben die Wild Wings in krankheitsbedingter Abwesenheit ihres Trainers Steve Walker wieder nichts entgegenzusetzen und gehen zum 7. Mal in den letzten 9 Spielen als Verlierer vom Eis. Schwenningen ist auf Platz 9 noch in den Play-off-Rängen, mit 2 Punkten Vorsprung auf Frankfurt. Straubing schielt auf Platz 7 dagegen noch auf die Top 6 der Play-off-Plätze, der Rückstand auf die Kölner Haie beträgt 4 Punkte.

Marcel Brandt , Straubing Tigers: „Es ist extrem wichtig, wenn man zweimal gegen den direkten Verfolger gewinnt. Vor allem zuhause tut das sehr gut für die nächsten Spiele. Alles ist möglich. Wir haben noch vier Spiele. Warum nicht?“

Tim Kehler, der als Trainer der Wild Wings für den erkrankten Steve Walker eingesprungen ist: „Über eine Woche hat Straubing uns in 6 Dritteln komplett dominiert. Wir waren nicht wettbewerbsfähig.“

Eishockey live bei MagentaSport

Penny DEL

Donnerstag, 27.02.2025

ab 19.15 Uhr: Adler Mannheim – Iserlohn Roosters

Freitag, 28.02.2025

ab 19.00 Uhr in der Konferenz und als Einzelspiel: EHC Red Bull München – Eisbären Berlin, ERC Ingolstadt – Straubing Tigers, Grizzlys Wolfsburg – Kölner Haie, Nürnberg Ice Tigers – Augsburger Panther, Pinguins Bremerhaven – Düsseldorfer EG, Schwenninger Wild Wings – Löwen Frankfurt

Sonntag, 02.03.2025

ab 13.45 Uhr: Eisbären Berlin – Grizzlys Wolfsburg, Düsseldorfer EG – Nürnberg Ice Tigers, Löwen Frankfurt – ERC Ingolstadt

ab 16.15 Uhr: Augsburger Panther – Kölner Haie, Iserlohn Roosters – Schwenninger Wild Wings, Straubing Tigers – Pinguins Bremerhaven

ab 19.00 Uhr: EHC Red Bull München – Adler Mannheim

Montag, 03.03.2025

ab 19.30 Uhr: Die Eishockey Show

