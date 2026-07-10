Stiegl bleibt Hauptsponsor der Zeller Eisbären

Zell. (PM EKZ) Der EK Zeller Eisbären und die Privatbrauerei Stiegl setzen ihre erfolgreiche Partnerschaft fort.

Der langjährige Hauptsponsor hat sein Engagement um weitere drei Jahre verlängert und bleibt damit auch in Zukunft einer der wichtigsten Partner der Zeller Eisbären.

Bereits seit der Saison 2017/18 begleitet die Privatbrauerei Stiegl die Eisbären als verlässlicher Partner. In dieser Zeit durfte der EKZ zahlreiche sportliche Höhepunkte feiern – darunter den Gewinn der Alps Hockey League sowie zwei Österreichische Meistertitel in der zweiten Liga. Die Zusammenarbeit geht dabei längst über das klassische Sponsoring hinaus. Stiegl unterstützt die Eisbären bei zahlreichen Veranstaltungen, etwa beim Salute-Turnier, und hat zuletzt auch das Sortiment im VIP-Klub erweitert. Die Partnerschaft wird damit auf mehreren Ebenen gelebt und stetig weiterentwickelt. Darüber hinaus verbindet beide Seiten die Verbundenheit zur Heimat, der Wille zur gemeinsamen Weiterentwicklung, die Tradition und die Begeisterung für den Sport.

Für die Zeller Eisbären ist die Verlängerung bis 2029 ein starkes Zeichen des gegenseitigen Vertrauens und der gemeinsamen Überzeugung, den eingeschlagenen Weg auch in den kommenden Jahren konsequent fortzusetzen. Langfristige Partnerschaften mit Salzburger Traditionsunternehmen bilden eine wichtige Grundlage für nachhaltigen sportlichen Erfolg und die Weiterentwicklung des Vereins.

Karl Obersamer, Stiegl: „Stiegl und den EKZ verbindet die Leidenschaft für Sport, Regionalität und gelebten Teamgeist. Wir freuen uns, den Traditionsverein auch weiterhin als verlässlicher Partner zu unterstützen und gemeinsam die positive Entwicklung des Eishockeysports in und für die Region voranzutreiben.“

Eisbären Geschäftsführer Patrick Schwarz: „Wir freuen uns sehr, den Vertrag mit Stiegl Bier erneut langfristig verlängern zu können. Die Fortsetzung dieser Partnerschaft ist ein starkes Zeichen des gegenseitigen Vertrauens und der gemeinsamen Überzeugung, unseren erfolgreichen Weg auch in Zukunft fortzusetzen. Unsere Organisation ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gewachsen – ebenso wie die Partnerschaft mit Stiegl.

Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten ist ein derartiges Engagement alles andere als selbstverständlich. Umso mehr wissen wir diese Unterstützung und das entgegengebrachte Vertrauen zu schätzen. Gemeinsam konnten wir in den vergangenen Jahren viele Erfolge feiern. Wir identifizieren uns sehr mit der Marke Stiegl und ihren Werten und sind sehr dankbar für deren Treue. Ein besonderer Dank gilt federführend Karl Obersamer sowie auch an Herrn Bernd Wiesmann für ihren Einsatz und ihr Vertrauen. Wir freuen uns darauf, auch künftig gemeinsam mit unseren Fans, Partnern und Sponsoren bei einem Glas Stiegl Hell auf viele weitere erfolgreiche Momente anstoßen zu dürfen.“

465 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro