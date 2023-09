Steven Teucke hÃ¤ngt die Schlittschuhe an den Nagel!

Artikel anhören Zweibrücken. (PM EHC) Nach 21 Saisons mit den Hornets in der Baden-Württemberg und Regionalliga beendet unsere Nummer 22 seine aktive Eishockeykarriere. In...

Zweibrücken. (PM EHC) Nach 21 Saisons mit den Hornets in der Baden-Württemberg und Regionalliga beendet unsere Nummer 22 seine aktive Eishockeykarriere.

In bemerkenswerten 339 Spielen konnte Steven zwei Meisterschaften mit den Hornets feiern.

Aber Steven ist nicht nur für seine sportlichen Leistungen weit über die Grenzen von Zweibrücken und Rheinland-Pfalz bekannt, sondern auch als großartige Persönlichkeit und fairer Sportsmann.

Für uns als Verein stand es außer Frage, Steven einen Abschied im angemessenen Rahmen zu bereiten. So kommt es am Freitag, dem 15.09.2023 zum Abschiedsspiel in der ICE-Arena Zweibrücken. Zum Spiel tritt eine Auswahl aus Spielern, welche Steven durch die Nachwuchsabteilung der Hornets begleitet haben, gegen Freunde und Mitspieler aus seiner aktiven Laufbahn an. Es haben viele große Namen aus der Zweibrücker Eishockey Geschichte zugesagt. Darunter Miroslav Hantak Senior, Fritz Höger, Tomas Vodicka, Lukas Srnka und vielen weitere.

Eine Vorstellung der Teams folgt in den Tagen unmittelbar vor dem Spiel.

Anpfiff zur Partie ist um 20.00 Uhr in der ICE-Arena Zweibrücken. Der Eintritt ist frei.

Lasst uns alle gemeinsam Steven einen unvergesslichen Eishockeyabend bereiten.

