Steuer auf Online-GlÃ¼cksspiel: Was Sie Ã¼ber die Besteuerung von Gewinnen wissen mÃ¼ssen

Die steuerlichen Auswirkungen von Online-Glücksspielgewinnen

Online-Glücksspiele wie Online-Casinos, Sportwetten und Poker werden in Deutschland immer beliebter. Vielen Spielern ist jedoch nicht bewusst, dass auf Gewinne Steuern anfallen können. In diesem Artikel erklären wir die steuerlichen Auswirkungen von Online-Glücksspielgewinnen in Deutschland und was Sie als Spieler bei Wunderwins beachten müssen.

Steuerpflicht von Online-Glücksspielgewinnen

Online-Glücksspiele fallen in Deutschland unter das Rennwett- und Lotteriegesetz. Grundsätzlich unterliegen Gewinne aus Glücksspielen der Einkommensteuer. Als Gewinn gilt dabei die Differenz zwischen den Einsätzen und den erzielten Auszahlungen. Wurden im Laufe eines Jahres mehr Gewinne als Verluste erzielt, sind diese gewinnbringenden Spieler steuerpflichtig.

Höhe der Steuer auf Glücksspielgewinne

Auf Online-Glücksspielgewinne fallen zwei Steuerarten an:

Einkommensteuer: Die Gewinne unterliegen dem persönlichen Einkommensteuersatz des Spielers. Dieser richtet sich nach der Höhe des Gesamteinkommens und liegt zwischen 14% und 45%.

Kapitalertragsteuer: Zusätzlich wird eine Abgeltungsteuer von 25% auf die Gewinne erhoben. Diese wird automatisch einbehalten.

Beispiel: Ein Spieler erzielt im Jahr Gewinne aus Online-Glücksspielen in Höhe von 10.000€. Bei einem persönlichen Einkommensteuersatz von 30% zahlt er zusätzlich zur einbehaltenen Abgeltungsteuer folgende Beträge:

Kapitalertragsteuer: 25% von 10.000€ = 2.500€

Einkommensteuer: 30% von 10.000€ = 3.000€

Insgesamt betragen die Steuern also 5.500€ (25% + 30%) und der Nettogewinn liegt bei 4.500€.

Wie Sie Ihre Glücksspielgewinne versteuern

Als deutscher Staatsbürger sind Sie verpflichtet, Ihre Glücksspielgewinne in der Steuererklärung anzugeben. Dazu müssen Sie Folgendes beachten:

Gewinn- und Verlustrechnung

Führen Sie Buch über Ihre Glücksspielaktivitäten. Dokumentieren Sie jede Transaktion (Einsätze, Gewinne, Verluste). Am Ende des Jahres wird eine Gewinn- und Verlustrechnung erstellt. Sind die Gewinne höher als die Verluste, ist der Überschuss steuerpflichtig.

Steuerformulare

Tragen Sie die Gewinne in der Anlage SO ein. Die einbehaltene Kapitalertragsteuer wird in der Anlage KAP angegeben. Geben Sie zudem an, ob die Verlustverrechnung gemäß § 10d Abs. 4 EStG beantragt wird.

Fristen beachten

Die Steuererklärung muss bis zum 31. Juli des Folgejahres abgegeben werden. Andernfalls drohen Verspätungszuschläge. Zahlen Sie die festgesetzte Steuer pünktlich, um Säumniszuschläge zu vermeiden.

Rechtslage bei ausländischen Online-Casinos

Viele Spieler nutzen ausländische Online-Casinos, da diese oft über bessere Bonusangebote, eine größere Spieleauswahl oder anonymere Zahlungsoptionen verfügen. Doch auch bei Gewinnen in ausländischen Online-Casinos muss in Deutschland Einkommensteuer gezahlt werden.

Laut deutschem Steuerrecht sind Gewinne aus Glücksspielen immer steuerpflichtig, unabhängig davon, ob die Anbieter auf deutsche Lizenzen zurückgreifen und ob die Casinos auf deutsche Server zurückgreifen. Daher gibt es steuerlich keinen Unterschied zwischen einem lizenzierten EU-Casino und einem Casino mit einer Glücksspiellizenz in Costa Rica.

Das Problem bei vielen ausländischen Online-Casinos ist jedoch, dass keine Steuern automatisch einbehalten werden. Als Spieler sind Sie dennoch in der Pflicht, diese Gewinne in Ihrer Steuererklärung anzugeben und die Steuern im Nachhinein abzuführen. Andernfalls riskieren Sie ein Steuerstrafverfahren.

Achten Sie also bei der Wahl eines Online-Casinos nicht nur auf die Boni und Spiele, sondern auch auf seriöse Lizenzen. Am sichersten ist es, Casinos mit einer EU-Glücksspiellizenz zu wählen, da diese Ihre Gewinne automatisch besteuern und Sie so nicht in Steuerschulden geraten können.

Fazit

Online-Glücksspiele bergen nicht nur Suchtrisiken, sondern können auch unangenehme steuerliche Folgen haben. Gewinne aus Online-Casinos, Sportwetten, Poker und Co. sind in Deutschland grundsätzlich steuerpflichtig. Informieren Sie sich vorab über die geltenden Steuergesetze und kalkulieren Sie die Abgaben ein, sodass Ihnen von Ihren Gewinnen am Ende ausreichend übrig bleibt.

+18 Glücksspiel kann süchtig machen.

Spielsucht? Hier bekommen Sie Hilfe

Wenn Sie Probleme mit Spielsucht haben oder sich um Angehörige oder Freunde sorgen, finden Sie Hilfe bei der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung“.

Unter der kostenlosen Hilfe-Hotline 0800 1 37 27 00 erhalten Sie alle Informationen zu Hilfsangeboten rund um das Thema Spielsucht!

