Stettmer, Kaiser & Co: Sechs EisbÃ¤ren-Talente mit FÃ¶rderlizenzen fÃ¼r die Lausitzer FÃ¼chse

Berlin. (PM Eisbären) Auch in der kommenden Saison 2024/25 werden die Eisbären Berlin mit den Lausitzer Füchsen aus der DEL2 kooperieren.

Die Zusammenarbeit im Rahmen der Nachwuchsförderung der beiden Clubs geht somit ins neunte Jahr.

„Ungeachtet der neuen Förderlizenzregelung werden wir auch in der kommenden Saison mit den Lausitzer Füchsen kooperieren. Die Füchse waren in den vergangenen Jahren stets ein zuverlässiger Partner. Unsere Talente können in Weißwasser wichtige Spielpraxis sammeln, sich weiterentwickeln und für Einsätze in der DEL empfehlen. Der Austausch mit den Lausitzer Füchsen funktioniert immer reibungslos und auch kurzfristige Absprachen sind stets möglich. Daher freuen wir uns auf die weitere Zusammenarbeit“, kommentiert Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer die Fortführung der Kooperation.

Zu den Berliner Förderlizenzspieler gehören die Torhüter Jonas Stettmer und Linus Vieillard sowie die Verteidiger Rio Kaiser und Korbinian Geibel. Zudem stattet der Hauptstadtclub die Angreifer Eric Hördler und Michael Bartuli mit einem Zweitspielrecht aus. Die genannten Spieler haben somit die Möglichkeit, neben ihren Einsätzen für den Hauptstadtclub, auch Spielpraxis beim Team aus der Lausitz in der DEL2 zu sammeln. Rio Kaiser und Linus Vieillard erhalten zusätzlich eine Förderlizenz für die Eisbären Juniors in der DNL.

Füchse und Eisbären bauen auf weitere Kooperation

Sechs Förderlizenzen für diese Saison

Weißwasser/O.L. (PM Lausitzer Füchse) Die Zusammenarbeit zwischen den Lausitzer Füchsen und den Eisbären Berlin wird für ein weiteres Jahr verlängert und geht somit in die neunte Saison.

Zwischen beiden Clubs gibt es mittlerweile eine feste und vertrauensvolle Partnerschaft.

Viele ehemalige Nachwuchsspieler mit Ausbildungsstationen in Berlin und Weißwasser konnten sich im Deutschen Eishockeyoberhaus fest etablieren. Dies ist der beste Beweis für die erfolgreiche Zusammenarbeit im Rahmen der Nachwuchsförderung beider Clubs.

Trotz einer neuen und erweiterten Förderlizenzregelung werden die Eisbären weiter mit den Lausitzer Füchsen kooperieren. Diese zuverlässige Partnerschaft sorgt weiterhin dafür, dass sich die jungen Talente durch Spielpraxis bei den Füchsen für Einsätze in der DEL empfehlen können.

So werden für die Spielzeit 2024/25 die Torhüter Jonas Stettmer und Linus Vieillard sowie die Verteidiger Rio Kaiser und Korbinian Geibel mit einer Förderlizenz der Eisbären Berlin ausgestattet. Zudem werden die Angreifer Eric Hördler und Michael Bartuli ein Zweitspielrecht erhalten. Somit können die genannten Spieler wichtige Spielpraxis in Hockeytown sammeln.

Jens Baxmann (sportlicher Berater): „Wir sind natürlich sehr erfreut über die Weiterführung unserer langjährigen Partnerschaft. Kurze Kommunikationswege und reibungslose Abläufe sind die Basis dieser guten Zusammenarbeit. Im Vordergrund steht aber ganz klar die Weiterentwicklung der Spieler.“

Kader Lausitzer Füchse – Saison 2024/2025

Tor: Anthony Morrone, Daniel Filimonow, Leon Jessler, Jonas Stettmer, Linus Vieillard

Verteidigung: Marlon Braun; Tim Sezemsky, Sebastian Zauner, Jérémy Beaudry, Nils Elten, Toni Ritter, Dylan Plouffe, Rio Kaiser, Korbinian Geibel

Sturm: Louis Anders, Eric Valentin, Clarke Breitkreuz, Dominik Grafenthin, Philip Ziesche, Matej Leden, Alexander Dosch, Lane Scheidl, Tom Knobloch, Lewis Zerter-Gossage, Roope Mäkitalo. Jordan Taupert, Eric Hördler, Michael Bartuli

Cheftrainer: Christof Kreutzer; Co-Trainer: André Mücke, Torwarttrainer: Frantisek Gistr