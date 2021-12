Sterzing: Lucas Chiodo verstÃ¤rkt den Sturm â€“ Lorraine zu Gap

Sterzing. (PM Broncos) Die Wipptal Broncos Weihenstephan geben mit großer Freude die Verpflichtung des italokanadischen Stürmers Lucas Chiodo bekannt. Der 1998 geborene Center mit...

Der 1998 geborene Center mit italienischem Pass ist in der Alps Hockey League kein Unbekannter, denn in der Saison 2019/20 formte er in Fassa mit Joe Mizzi ein kongeniales Sturmduo.

Seine Juniorenkarriere begann der nur 168 cm große und 77 kg schwere Center bei den Barrie Colts in der OHL, wo er sich zu Beginn schwer tat. In der dritten Saison gelang ihm aber mit 22 Toren und 31 Assists in 68 Spielen der Durchbruch und fortan war er ein Fixpunkt im Sturm der Colts. 2017/18 erzielte er 91 Punkte (35 G, 56 A) in insgesamt 80 Spielen und war der Topscorer des Teams. In seiner letzten Juniorensaison wechselte er nach 39 Spielen (50 Punkte) zu den Ottawa 67’s, für die er in den Playoffs mit 9 Toren und 20 Assists in 18 Spielen zur Höchstform auflief.

In der darauf folgenden Saison wechselte er zu Fassa in die Alps Hockey League und war mit 17 Toren, 37 Vorlagen und 54 Punkten in 42 Spielen Topskorer seines Teams. In der vergangenen Saison ging er an die Universität Guelph und wollte neben dem Studium für deren Team in der USports spielen, doch die Saison fiel aufgrund der Covid-Pandemie ins Wasser. Dieses Jahr begann die Meisterschaft gut, die Gryphons standen nach sieben Spielen auf dem zweiten Platz der OUA Far West und auch Lucas hatte mit 4 Tore und 3 Assists in 7 Spielen entscheidenden Anteil.

Am 17. Dezember wurde die USports-Saison allerdings unterbrochen und dies eröffnete den Wildpferden die Möglichkeit, sich die Dienste des pfeilschnellen und offensiv gefährlichen Centers zu sichern. Lucas wird Anfang nächster Woche im Wipptal ankommen und bei den Broncos das Trikot mit der Nummer 8 tragen.

Johan Lorraine wird den Verein hingegen in Richtung Gap (Ligue Magnus FRA) verlassen. Die Broncos bedanken sich bei ihm und wünschen ihm alles Gute!