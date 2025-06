Sterzing: Der Erfolgscoach bleibt an Bord

Sterzing. (PM Broncos) Seit rund 8 Wochen ist die Saison 2024/25 für die Wipptal Broncos Vergangenheit.

In diesem Zeitraum haben die Verantwortlichen bei den Wildpferden bereits kräftig am Team für die neue Meisterschaftssaison gearbeitet und viel Hintergrundarbeit geleistet.

Eine ganz wichtige Personalie konnte dabei im Wipptal gehalten werden. Headcoach Johan Sjöquist wird nämlich auch in der kommenden Saison an der Bande stehen und dem Team mit Rat und Tat zur Seite stehen. Für den schwedischen Übungsleiter wird es bereits die dritte Saison in der nördlichsten Stadt Italiens sein. Seit seinem Amtsantritt in der Saison 2023/24 hat sich bei den Broncos vieles zum Positiven gewandt. Insgesamt 2 Halbfinalteilnahmen in der Alps Hockey League (bis heute das beste Ergebnis seit Ligagründung) und ein Halbfinale in der Serie A kann der 49-Jährige bis jetzt vorweisen. Unter seiner Leitung konnten sich vor allem die einheimischen Spieler sehr gut weiterentwickeln. Mit Johan an der Bande wird sich dieser Trend auch in der kommenden Saison fortsetzen. Sjöquist unterzeichnete einen Zwei-Jahres-Vertrag und wird somit auch in der Saison 2026/27 den Broncos erhalten bleiben.

Aron Kecskemeti verlässt die Broncos

Gleichzeitig möchten sich die Wipptal Broncos bei der hervorragenden Arbeit von Assistenz – und Goaliecoach Aron Kecskemeti bedanken, welcher Sterzing verlassen wird und in seine Heimat zurückkehrt. Der 32-Jährige war ebenfalls für zwei Saisonen Teil des Trainerteams und hatte großen Anteil am Erreichen der drei Halbfinals. Komplett wird Kecskemeti den Verein jedoch nicht verlassen: Der Mann aus Budapest wird in der kommenden Saison nämlich weiterhin im Social-Media-Bereich der Wildpferde tätig sein und den Verein dabei unterstützen.

