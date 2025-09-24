Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home ! + Stéphane Richer: „Es ist sehr schwer, einen Spieler seiner Qualität zum jetzigen Zeitpunkt zu verpflichten“ – Eisbären Berlin verpflichten neuen Stürmer
! +Eisbären Berlin

Stéphane Richer: „Es ist sehr schwer, einen Spieler seiner Qualität zum jetzigen Zeitpunkt zu verpflichten“ – Eisbären Berlin verpflichten neuen Stürmer

Patrick Khodorenko verstärkt die Eisbären

24. September 20251 Mins read274
Share
Patrick Khodorenko #82 of the New York Rangers 2021-2022 - © Jared Silber/NHLI via Getty Images
Share

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin reagieren auf die angespannte Personalsituation und haben Patrick Khodorenko unter Vertrag genommen.

Der Stürmer lief zuletzt für Finnlands Top-Mannschaft Lukko Rauma auf und hat bei den Berlinern einen Vertrag bis Saisonende unterschrieben. Der US-Amerikaner wird für die Eisbären mit der Rückennummer 13 spielen.

Im März 2020 unterschrieb Khodorenko einen Einstiegsvertrag bei den New York Rangers. In der Folge absolvierte der 26-Jährige für die Hartford Wolf Pack und die Charlotte Checkers in fünf Saisons insgesamt 161 Partien in der American Hockey League. In diesen Spielen kam er auf 20 Tore und 44 Assists. Für Hartford, das Farmteam der Rangers, spielte er unter anderem auch mit Eisbären-Stürmer Ty Ronning zusammen. Zur letzten Spielzeit 2024/25 wechselte der Center erstmals nach Europa und schloss sich Lukko Rauma an. Mit den Finnen wurde der Linksschütze Hauptrundensieger und schloss die Playoffs auf dem vierten Rang ab. In 71 Liiga-Partien sammelte der 1,83 Meter große und 91 Kilogramm schwere Angreifer 40 Scorerpunkte (17 Treffer, 23 Vorlagen).

Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer sagt: „Wir freuen uns, dass sich Patrick für die Eisbären Berlin entschieden hat. Es ist sehr schwer, einen Spieler seiner Qualität zum jetzigen Zeitpunkt zu verpflichten. Patrick ist ein starker Mittelstürmer mit hohen Spielmacherqualitäten, der uns nun im Angriff mehr Tiefe beschert. Er konnte bereits Erfahrung in Europa sammeln und war in der abgelaufenen Saison einer der besten Scorer von Lukko Rauma. Patrick kann das Spiel gut lesen und hat stets ein Auge für seine Mitspieler.“

„Ich freue mich, für die Eisbären Berlin zu spielen. Ich habe Außergewöhnliches über die Stadt sowie die Atmosphäre der Fans bei jedem einzelnen Spiel gehört. Ich bin bereit und werde alles Nötige machen, damit wir erfolgreich sein werden“, erklärt Patrick Khodorenko.

Mit dieser Neuverpflichtung haben die Eisbären Berlin für die laufende Saison 2025/26 in der PENNY DEL neun Ausländerlizenzen vergeben. Von insgesamt elf Lizenzinhabern dürfen pro Spiel neun zeitgleich auf dem Spielberichtsbogen aufgeführt und somit bei PENNY DEL Pflichtspielen eingesetzt werden.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

3097
Wo landet DEL Aufsteiger Dresdner Eislöwen am Ende der Hauptrunde?

Share
Previous post Südtiroler Derbywoche für die Rittner Buam SkyAlps

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
! +Eisbären Berlin

Eisbär Lean Bergmann muss für unsportliches Verhalten Geldstrafe zahlen

Neuss. (DEL.org / EM) Lean Bergmann von den Eisbären Berlin erhält Geldstrafe...

By24. September 2025
! +Iserlohn Roosters

Roosters zwischen Aufholjagd und Rückschlag – ein Wochenende mit gemischten Gefühlen

Iserlohn. (PM Roosters) Die Iserlohn Roosters blicken auf ein sportlich wechselhaftes Wochenende...

By23. September 2025
! +Aktuell Ticker 1Löwen Frankfurt

Löwen Frankfurt sind bereits nach vier Spielen in einer tiefen Ergebniskrise

Frankfurt. (PM MagentaSport / EM) Schwenningens Neuzugang Jordan Szwarz führt die Wild...

By22. September 2025
! +Eisbären BerlinFischtown Pinguins

Berlins Lean Bergmann nimmt seinen Teamkollegen Veilleux nach hartem Check gegen Mannheims Esposito in Schutz: „Das lernt man als Kind, dass man den Kopf oben hat“

Bremerhaven. (PM MagentaSport) Was ist mit dem Meister los? Wie bereits beim...

By22. September 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten