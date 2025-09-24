Stéphane Richer: „Es ist sehr schwer, einen Spieler seiner Qualität zum jetzigen Zeitpunkt zu verpflichten“ – Eisbären Berlin verpflichten neuen Stürmer

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin reagieren auf die angespannte Personalsituation und haben Patrick Khodorenko unter Vertrag genommen.

Der Stürmer lief zuletzt für Finnlands Top-Mannschaft Lukko Rauma auf und hat bei den Berlinern einen Vertrag bis Saisonende unterschrieben. Der US-Amerikaner wird für die Eisbären mit der Rückennummer 13 spielen.

Im März 2020 unterschrieb Khodorenko einen Einstiegsvertrag bei den New York Rangers. In der Folge absolvierte der 26-Jährige für die Hartford Wolf Pack und die Charlotte Checkers in fünf Saisons insgesamt 161 Partien in der American Hockey League. In diesen Spielen kam er auf 20 Tore und 44 Assists. Für Hartford, das Farmteam der Rangers, spielte er unter anderem auch mit Eisbären-Stürmer Ty Ronning zusammen. Zur letzten Spielzeit 2024/25 wechselte der Center erstmals nach Europa und schloss sich Lukko Rauma an. Mit den Finnen wurde der Linksschütze Hauptrundensieger und schloss die Playoffs auf dem vierten Rang ab. In 71 Liiga-Partien sammelte der 1,83 Meter große und 91 Kilogramm schwere Angreifer 40 Scorerpunkte (17 Treffer, 23 Vorlagen).

Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer sagt: „Wir freuen uns, dass sich Patrick für die Eisbären Berlin entschieden hat. Es ist sehr schwer, einen Spieler seiner Qualität zum jetzigen Zeitpunkt zu verpflichten. Patrick ist ein starker Mittelstürmer mit hohen Spielmacherqualitäten, der uns nun im Angriff mehr Tiefe beschert. Er konnte bereits Erfahrung in Europa sammeln und war in der abgelaufenen Saison einer der besten Scorer von Lukko Rauma. Patrick kann das Spiel gut lesen und hat stets ein Auge für seine Mitspieler.“

„Ich freue mich, für die Eisbären Berlin zu spielen. Ich habe Außergewöhnliches über die Stadt sowie die Atmosphäre der Fans bei jedem einzelnen Spiel gehört. Ich bin bereit und werde alles Nötige machen, damit wir erfolgreich sein werden“, erklärt Patrick Khodorenko.

Mit dieser Neuverpflichtung haben die Eisbären Berlin für die laufende Saison 2025/26 in der PENNY DEL neun Ausländerlizenzen vergeben. Von insgesamt elf Lizenzinhabern dürfen pro Spiel neun zeitgleich auf dem Spielberichtsbogen aufgeführt und somit bei PENNY DEL Pflichtspielen eingesetzt werden.

