Stephan Gottwald komplettiert die Starbulls-Vorstandschaft

Rosenheim. (PM Starbulls) Die Starbulls Rosenheim e.V. haben die vakante Position des dritten Vorstands innerhalb kurzer Zeit neu besetzen können.

Ab sofort komplettiert Stephan Gottwald das Führungsgremium des Vereins als nominell dritter Vorstand neben Marcus Thaller und Hans-Peter Schwarzfischer. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung wird es nach dem Saisonende der DEL2 geben.

Knapp drei Wochen nach dem Rücktritt von Christian Hötzendorfer vom Amt des dritten Vorstands konnte die somit nur kurzzeitig vakante Position im Führungstrio des Starbulls Rosenheim e.V. neu besetzt werden. Am vergangenen Montag wurde im Rahmen einer Vorstandssitzung der 41-jährige Stephan Gottwald als Hötzendorfers Nachfolger eingesetzt.

Stephan Gottwald hatte bereits in den Jahren 2016 bis 2019 die Position des zweiten Vorstands inne und war danach als Mitglied der erweiterten Vorstandschaft in die Themen, Strategien und Entscheidungsprozesse durchgehend involviert. Nun erlaubt es ihm die familiäre und berufliche Situation, wieder in die Vorstandsspitze aufzurücken. Dort wird der Vater von Zwillingen seinen Fokus auf die Themen und Herausforderungen im Nachwuchsbereich haben. Sein Sohn spielt bei den Starbulls Eishockey, seine Tochter ist im Eiskunstlaufbereich aktiv.

Stephan Gottwald lernte selbst im Rosenheimer Nachwuchs das Eishockeyspielen. Als Spieler der ersten Mannschaft trug er zwischen 2003 und 2015 in über 500 Spielen das grün-weiße Trikot, 270-mal davon in der zweiten Eishockeyliga bzw. DEL2. Im Januar 2011 schoss er im DEB-Pokalfinale gegen Ravensburg die Starbulls mit dem entscheidenden Treffer zum 2:1 drei Minuten vor Spielende zum Titel. In den vier Spielzeiten danach war der gebürtige Rosenheimer unter Cheftrainer Franz Steer bis zu seinem Karriereende Teamkapitän der Starbulls in der zweithöchsten deutschen Eishockeyspielklasse.

„Ich bin sehr froh, dass wir den Posten des dritten Vorstands erstens so gut und zweitens so schnell neu besetzen konnten. Mit Stephan Gottwald rückt ein Mann in das Führungstrio auf, der als Sportler und als Typ die Werte unseres Vereins schon immer verkörpert und gelebt hat. Stephan trägt die ‚Starbulls-DNA‘ in sich und ist seit dem Ende seiner Spielerkarriere immer ganz nah dran an allen Vorstandsthemen gewesen, sodass er auf Augenhöhe einsteigen und mit seiner Erfahrung und Expertise sofort anpacken zielführend mitgestalten kann“, freut sich der erste Starbulls-Vorstand Marcus Thaller.

Im Rahmen einer anstehenden außerordentlichen Mitgliederversammlung wird sich Stephan Gottwald den Vereins-Mitgliedern in seiner Rolle als dritter Vorstand vorstellen. Mit einem Termin für diese Versammlung ist nach aktuellem Stand erst nach dem Ende der Playoffs in der DEL2 zu rechnen. Zunächst ist noch die angestoßene Eintragung der neuen Satzung abzuwarten, die in der ordentlichen Mitgliederversammlung am 17. Dezember beschlossen wurde.

