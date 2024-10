Stellungnahme des Bayreuther GeschÃ¤ftsfÃ¼hrers Thomas LÃ¼nenborg zur aktuellen Situation

Bayreuth. (PM Tigers) Nachfolgend eine Stellungnahme des Bayreuther Geschäftsführers Thomas Lünenborg zur aktuellen Situation. Thomas Lünenborg zur aktuellen Situation im Bayreuther Eishockey Nur sechs...

Thomas Lünenborg zur aktuellen Situation im Bayreuther Eishockey Nur sechs Spiele nach dem Neustart, von denen drei ordentlich und drei schlecht waren, ist die Aufregung in Bayreuth groß. Vor wenigen Monaten sind wir angetreten, diesen Standort wirtschaftlich solide und nachhaltig neu aufzubauen. Abgesehen von der Anschubfinanzierung müssen hierfür die Kosten durch laufenden Einnahmen gedeckt werden. Es war offensichtlich und von Anfang an klar kommuniziert, dass dieser Neuanfang Zeit brauchen wird und wir vor einer schwierigen Saison ohne große Erwartungen stehen. Das Erreichen der Pre-Playoffs wäre ein großer Erfolg. Diesen Weg werden wir konsequent verfolgen. Fehler auf und neben dem Eis sind passiert und werden passieren. Diese analysieren wir, lernen daraus und werden besser. Kurzschlusshandlungen, die in der Regel außer finanziellen Belastungen wenig bis gar nichts bringen, wird es mit uns nicht geben. Wohin solcher Aktionismus führt hat man in der Vergangenheit gesehen. Wir vertrauen auf unser Team, Trainer und Mannschaft und bitten unsere Fans und Sponsoren sowie das gesamte Umfeld um Unterstützung und Geduld. Nur so kann es gelingen, den Eishockeystandort Bayreuth zu erhalten.